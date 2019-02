Montero recuerda a En Marea que el proyecto de presupuestos contemplaba gran parte de la 'agenda gallega del cambio'

Publicado 27/02/2019 17:23:13 CET

Gómez-Reino afea al Ejecutivo que claudique "ante los poderosos" y cree que Sánchez no trabajo suficiente para aprobar los PGE

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que el proyecto de presupuestos que defendió en el Congreso contemplaba gran parte de la conocida como 'agenda gallega del cambio', por lo que ha afeado al portavoz de En Marea que por la proximidad de la convocatoria electoral ahora no esté "orgulloso" del acuerdo presupuestario al que llegaron Gobierno y Podemos.

De esta manera respondía la ministra a la pregunta del portavoz de En Marea, Antonio Gómez-Reino, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, cuando le cuestionaba por esa agenda de reformas para Galicia.

Gómez-Reino ha subrayado en su intervención que tras 40 años de bipartidismo su grupo se planta ante la cámara "como la expresión nítida del hartazgo ante sus sistemáticas claudicaciones". En este sentido, ha lamentado que no se pueda confiar en el PSOE, porque "dicen una cosa y hacen la contraria" y "les tiembla el pulso cuando hay que enfrentarse a los poderosos".

A esto, Montero a respondido recordándole que gran parte de la agenda de reformas sociales estaba recogida en ese acuerdo presupuestario, y le ha puntualizado que fue pactado con el grupo al que pertenece su formación. "Me reuní con En Marea para trasladarles que durante la tramitación parlamentaria algunas de las inversiones también se podían estudiar, y por tanto no he entendido su intervención", ha añadido.

"NO ESTÁ ORGULLOSO DEL ACUERDO"

Sin embargo, la ministra ha achacado el discurso del portavoz de En Marea a la proximidad de las elecciones y ha incidido una vez más en que está orgullosa del proyecto de presupuestos que fue "rechazado por la coalición de las derechas y de los grupos independentistas". En este punto, le ha señalado que no tiene la impresión de que él "esté orgulloso del acuerdo".

Desde En Marea le han respondido que gracias al trabajo de su grupo parlamentario se han aprobado iniciativas para la regeneración de las rías, para la condonación de la deuda del puerto de La Coruña, para apoyar a los sectores lácteo, naval y pesquero, para acabar con los incendios o "para que de una vez por todas el Pazo de Meirás vuelva a la ciudadanía gallega".

Gómez-Reino ha lamentado que a pesar de ese trabajo de su grupo, el Ejecutivo socialista no haya puesto en marcha esas iniciativas, porque "han sido un magnifico gabinete de campaña electoral pero no han querido ser un Gobierno". A esto, ha añadido que a pesar de haber construido un presupuesto progresista para 2019, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha trabajado suficiente para sacarlo adelante y ha claudicado ante las presiones y ante intereses y cálculos electorales".

"PASAR DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS"

Además, le ha echado en cara no haber cumplido ni con Galicia ni con la mayoría social del Estado. "Más de seis millones de personas sufren pobreza energética y no bajan el precio de la luz, mandan la banca y las eléctricas; cinco millones de pensionistas están en exclusión social, pero ustedes renuncian a actualizar las pensiones al IPC por ley", ha puntualizado el portavoz, para terminar diciendo que a partir del 29 de abril, el grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea será "la garantía de pasar de las palabras a los hechos".

Montero, por su parte, le ha espetado que después de los comicios, y cuando revaliden el Gobierno, seguirán adelante con el proyecto de presupuestos, y ha abierto la puerta a que para entonces, durante la tramitación de las enmiendas, "se puedan recoger algunas de las aspiraciones" que desde En Marea contemplen. "Son unos presupuestos buenos, y ustedes también se tendrían que sentir orgullosos" de ellos, ha finalizado.