Montero reitera el rechazo a la guerra de Irán y lo contrapone con la postura de Aznar en Irak, que acabó en el 11-M

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en el rechazo del Gobierno a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que considera ilegal, y lo ha equiparado a la invasión de Irak en el año 2003, en la que participó España bajo el Ejecutivo de José María Aznar y tuvo como consecuencia los atentados yihadistas del 11 de marzo en Madrid que provocaron 193 muertos, según ha lanzado.

"España tiene experiencia de lo que implica que su Gobierno participe en una guerra sin amparo legal internacional porque esto ya lo vivimos hace 23 años cuando el Gobierno de Aznar decidió seguir la estela de Estados Unidos la teoría de las armas de destrucción masiva de Irak", ha indicado Montero al inicio de la comisión de Hacienda en el Senado, el mismo día en que se cumplen 22 años de los atentados en la capital de España.

Esa guerra, señala Montero, tuvo como consecuencia el incremento de los precios de la energía y "una oleada de inseguridad y terror" en el mundo. "En nuestro país sufrimos el 11-M, el peor atentado yihadista que vivió Europa y segó 193 vidas y más de 2.000 heridos", ha remarcado.

Por eso, señala, el Gobierno de Pedro Sánchez ha manifestado su oposición al conflicto expresado en el lema 'No a la guerra', el mismo que utilizó el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero hace dos décadas, según ha recordado.

El PP por el contrario "montó" una "farsa" sobre la autoría de los atentados de Atocha y ahora con Alberto Núñez Feijóo "manipulan y mienten" sobre la respuesta que da el Gobierno de Sánchez.

En todo caso, la 'número dos' del Gobierno ha insistido en que siguen haciendo un llamamiento a la desescalada del conflicto, y asegura que colaboran con los socios europeos y los aliados de la OTAN en una respuesta "siempre coordinada" para defender la seguridad y restablecer la paz en Oriente Próximo y también en Ucrania y en Palestina.

NO SE PUEDE DEFENDER A LAS MUJERES BOMBARDEANDO A NIÑAS

A su juicio, el 'No al a guerra' que abandera el Gobierno es compatible con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental --donde España ha enviado una fragata tras los ataques recibidos en Chipre--, también con el apoyo a las tarea de evacuación de la población en la región y con el mantenimiento de la paz "dentro de la OTAN, de la ONU y de la UE".

El Gobierno, insiste condena rotundamente al régimen iraní que "asesina a sus conciudadanos" aunque considera que utilizar la violencia fuera del marco de Naciones Unidas y por tanto de manera "unilateral e ilegal" genera "una espiral de sufrimiento y odio que se inoculan en los pueblos y se perpetúa durante generaciones", ha advertido.

Así, en una crítica a la intervención de Estados Unidos e Israel, señala que "nadie puede arrogarse el papel de supuesto protector de los derechos humanos vulnerándolo" y sostiene que no se puede defender a las mujeres iraníes de la opresión "lanzando bombas contra las escuelas de niñas", en referencia a un ataque atribuido a las potencias occidentales que causó un centenar de muertos.