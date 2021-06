Montero responde a Casado tras decir que es ministra por ser pareja de Iglesias: "Soy la mujer de la Ley Trans ¿Y tú?

Cargos de Podemos acusan al líder del PP de caer en "machismo" con un mensaje que da "pena" y "asco"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha arremetido este lunes contra el "nepotismo" que, a su juicio, despliega el Ejecutivo y ha citado el caso concreto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al sostener que está en el Consejo de Ministros "por ser mujer de un vicepresidente", en referencia al exlíder de Podemos Pablo Iglesias.

Por su parte, Montero le ha respondido en redes sociales para reivindicar que es "'la mujer de' la Ley Solo sí es sí y la Ley Trans-LGTBI. "¿Y tú?", ha cuestionado al líder 'popular'.

Además, varios dirigentes de la Unidas Podemos han expresado su apoyo a la titular de Igualdad al acusar a Casado de ejercer "machismo".

Una de las más explícitas ha sido la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, para quien la actitud del presidente del PP da "asco" y "pena".

CASADO: "POR SER MUJER DE UN VICEPRESIDENTE"

Durante la inauguración en Córdoba de la jornada sobre 'Independencia judicial y regeneración institucional' que ha organizado el PP previa a su Convención Nacional de octubre, Casado ha recriminado que el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos es el que más "atropellos" ha ocasionado alas instituciones en toda la democracia. "Si el PSOE bloquea es porque ellos quieren", ha aseverado.

Así, ha citado como ejemplos de este "atropello" institucional la designación de una "comisaria política" al frente de la Fiscalía General, en alusión a Dolores Delgado, o el nombramiento del marido de la vicepresidenta Teresa Ribera en la CNMC y de Irene Montero como ministra "por ser mujer de un vicepresidente".

"Ya está bien de este nepotismo en el Gobierno", ha enfatizado, para subrayar que esto "ya tiene que parar". A su entender, esto era más propio de "regímenes chavistas, bolivarianos o populistas" y no de una democracia consolidada en la Europa del siglo XXI como la española.

DISCURSO QUE CALIFICA AL LÍDER DEL PP

Tras conocer la intervención de Casado, Montero ha reivindicado en las redes sociales que es la ministra de proyectos legislativos como la Ley Trans-LGTBi y de la Ley Orgánica de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como 'Ley del solo sí es sí', para luego lanzar una pregunta a Casado sobre sus méritos.

Además, la ministra también ha aludido a este asunto en declaraciones a La Sexta para reivindicar también que otras compañeras de gabinete como la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, que es la "mujer de los ERTE' o a la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, que también es la "mujer de la Ley que permite proteger a la infancia de todas las formas de Gobierno.

"Este tipo de discursos el problema no es que me lo diga a mi, que por suerte tengo la capacidad y la tribuna mediática para defenderme y constestarle. ¿Pero cuantas mujeres no estarán escuchando esto y diran: ah, cuando conseguimos cosas no es mérito nuestro, es de nuestras parejas, nuestros amigos y nuestros jefes?".

Por tanto, ha reivindicado el trabajo de las mujeres que ostentan responsabilidades en distintas parcelas públicas para desterrar un mensaje de "machismo" que cada vez "va a quedar más desterrado" y califica al presidente del PP "mucho más que a cualquier mujer".

"MÁSTER EN MACHISMO"

A su vez, la diputada de Unidas Podemos Aina Vidal ha lamentado que Casado "no conciban que una mujer es sin necesidad de ningún hombre". "A pesar de su machismo, mañana España será un país mejor gracias a iniciativas como la Ley Trans y a ministras como Irene Montero", ha zanjado.

El coportavoz de la formación morada y coordinador autonómico de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha trasladado que Casado es "máster en machismo".