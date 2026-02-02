Morant acusa a Feijóo de mentir en la dana para "ganar el relato" y le llama "mezquino" por citar a las víctimas de ETA

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia y Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de haber mentido con relación a la dana ocurrida en Valencia en octubre de 2024 con el objetivo de "ganar el relato" y le ha llamado "mezquino" por mencionar a las víctimas de ETA durante su comparecencia en la Comisión del Congreso que investiga la catástrofe.

La dirigente socialista valenciana ha realizado estas declaraciones en TVE, recogidas por Europa Press, en las que ha calificado al presidente del PP de "líder de la mentira" y "mentiroso de Catarroja" por haber afirmado que estuvo informado en todo momento, mientras que el entonces presidente de la Generalitat valenciana estaba comiendo en el restaurante El Ventorro.

Según Morant, la intención de Feijóo era "ganar el relato y liderar la comunicación", pero cree que hoy está compareciendo el Comisión del Congreso por que le citó la jueza de Catarroja que investiga la tragedia "por haber mentido en los mensajes", en referencia a los mensajes que Feijóo se intercambió ese día con Mazón y que entregó al Juzgado.

En opinión de la ministra ese día "el PP y Feijóo estaban todos en el Ventorro hasta que no salió Mazón" del restaurante. Desde su punto de vista, el presidente del PP está "inhabilitado, incapacitado para ejercer la política y para liderar el principal partido de la oposición".

"Mentir no cabe en política, y mentir en una situación de drama como el que hemos vivido en la Comunidad Valenciana es todavía más inaceptable, porque la mentira también forma parte del dolor y la verdad es reparación", ha exclamado Diana Morant.

CRITICA QUE FEIJÓO NO CITE A LOS 230 MUERTOS DE LA DANA

En este contexto ha señalado al Gobierno de la Generalitat por no haber estado a la altura y por ser un "gobierno negacionista conformado por esa coalición negacionista de PP y de Vox".

Además, ha asegurado que el presidente del PP mantiene autoridad en el PP valenciano dado que, ha dicho, "ha puesto a Pérez Llorca, lo ha puesto él desde Madrid junto con Abascal" y también cree que ha mantenido a Mazón "porque ha querido".

En este sentido, la ministra cree que debería ser una decisión suya la de pedir a Mazón que entregue el acta de diputado del Parlamento valenciano y ha puesto como ejemplo al PSOE que pidió el acta desde el primer momento al exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Otra de las crítica que ha lanzado Diana Morant contra Feijóo ha sido no haberse acordado "en ningún momento" de los 230 muertos en la dana, pero sí haber citado a las víctimas de ETA en su respuesta al portavoz de EH Bildu, a quien le ha recriminado las más de 800 víctimas mortales de la banda terrorista. "Me parece miserable y mezquino", ha exclamado.