Moratinos teme que si no resuelven los problemas de la zona a Hamás le pueda sustituir otro grupo terrorista

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (i), y el secretario general adjunto y alto representante para la Alianza de Civilizaciones de la ONU, Miguel Ángel Moratinos (d) - Eduardo Parra - Europa Press

El exministro cree que Israel se está equivocando y está arriesgando su "legitimidad internacional"



MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Asuntos Exteriores Miguel Angel Moratinos ha advertido del riesgo de que Hamás le pueda seguir otra "licencia terrorista" a menos que no se resuelvan los problemas de fondo, al tiempo que ha sostenido que deben ser los propios palestinos quiénes decidan quién forma parte del futuro Gobierno de su Estado.

Moratinos, que se ha definido como "pacifista sin matices" y "amigo de Israel", ha resaltado que Israel, pese a contar con "el servicio de Inteligencia más eficaz del mundo" y el mejor Ejército de la región aún no ha conseguido acabar con Hamás en Gaza y los rehenes aún no han sido liberados.

"Que haya que evitar que Hamás continúe con su práctica terrorista, desde luego", ha señalado, recordando que precisamente fue él quien como enviado de la UE para Oriente Próximo hizo que se incluyera a este grupo en la lista terrorista europea.

Dicho esto, ha añadido durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, "el día después es un día después para los palestinos". "La sociedad palestina tiene que recuperar su capacidad democrática y serán ellos los que arbitren quién debe estar o quién no debe estar" en el futuro Gobierno, ha puntualizado.

El actual alto representante para la Alianza de Civilizaciones de la ONU ha dicho que quizá se pueda acabar con todos los miembros de Hamás pero ha advertido de que tras las "imágenes de sufrimiento" que se están viendo en Gaza seguramente surja un nuevo grupo que atraiga a los jóvenes.

"Nos hemos acostumbrado a crear nuevas licencias terroristas", ha denunciado, recordando que primero fueron los Hermanos Musulmanes y cuando se moderaron y se les consiguió controlar surgió luego Al Qaeda. Después del grupo que fundó Usama bin Laden, surgió Estado Islámico y otros, ha proseguido.

"Vamos sustituyendo las distintas licencias terroristas que vamos creando nosotros mismos por nuestras políticas que no se ocupan de los asuntos esenciales de las sociedades", ha afeado. "El problema no es Hamás, el problema es dar a los palestinos la capacidad propia de ser una sociedad moderna y democrática, cosa que no se hizo", ha defendido.

CONFLICTO EXISTENCIAL PARA LAS PARTES

El exministro ha condenado el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre y ha reclamado la liberación de los rehenes que aún siguen en su poder, pero también ha dejado claro que la comunidad internacional no puede "aceptar que haya este conflicto existencial para ambas partes y que no podamos decir a Israel" que lo que está haciendo está afectando "propia legitimidad internacional".

"Y lo que a mí más me preocupa, su futuro", ha acotado. Por eso, como amigo que se considera de Israel, ha sostenido que a los amigos hay que decirles cuándo se equivocan y "lo que tú consideras que está haciendo mal".

Así las cosas, ha refutado que cuando los judíos llegaron a Palestina tras la Segunda Guerra Mundial fuera "una tierra sin pueblo" y ha defendido que lo que tiene que haber son dos Estados. Aquí, ha lamentado el "error" que a su juicio se ha cometido de "dejar el Estado palestino para el final del proceso".

Con ello, ha proseguido, "entramos en la trampa de decir que los palestinos no tienen derechos o si los tienen, no son los mismos derechos que los otros". Moratinos ha recordado que cuando el primer ministro israelí pidió en mayo de 1948 el reconocimiento de Israel como estado miembro de la ONU "no pidió permiso a los palestinos, no lo hizo como resultado de una negociación, y la comunidad internacional se lo otorgó".

"Entonces, ¿por qué tenemos que pedir a los palestinos que esperen a que se proceda a una negociación larga, difícil, peligrosa, porque cada vez que hay una posibilidad de logro, hay algún extremista que torpedea la negociación", ha planteado, refutando la tesis de quienes apuestan por "darles un horizonte político".

"El horizonte es lo que nunca alcanzas, lo que les tenemos que dar es el Estado palestino", ha incidido, refutando igualmente el argumento de que Palestina no tiene fronteras para aclarar que Israel tampoco las tiene definidas en su Constitución y eso no impide su reconocimiento internacional.

"Palestina existe ahora y no va a desaparecer, por lo tanto pongamos a los dos estados en igualdad de condiciones, que negocien, como todo estado, las fronteras, los asentamientos, Jerusalén, la seguridad, pero en pie de igualdad", ha defendido, pidiendo que no caer "en la trampa del no reconocimiento".