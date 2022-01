Moreno cuestiona en Bruselas la distribución de fondos UE en España: "No vengo a defender a Sánchez sino a Andalucía"

BRUSELAS, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado este martes en Bruselas a la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, su preocupación por la distribución de los fondos de la Unión Europea para la recuperación que está haciendo el Gobierno español, sin contar con la "participación de las comunidades", y ha querido dejar claro que su único objetivo es defender los intereses de los andaluces. "No vengo a defender a Pedro Sánchez sino a Andalucía", ha apuntado.

Así se ha pronunciado Moreno, en declaraciones a los periodistas, al término de la reunión que ha mantenido con la comisaria europea de Cohesión y Reformas, en la primera jornada del viaje oficial que ha desarrollado esta semana a Bruselas para reunirse con autoridades de la Unión Europea y participar en el Comité de las Regiones, con cuyo presidente, Apostolos Tzitzikostas, ha desarrollado un encuentro previamente.

Moreno ha pedido a la comisaria una participación efectiva de las regiones europeas en la gestión de los fondos de recuperación Netx Generation de la UE, ante lo que, según ha apuntado a los periodistas, ha encontrado mucha "receptividad". "Esperamos que por parte de la Comisión Europea se tenga en cuenta a las regiones, en los países descentralizados, que tenemos competencias en la materia, a la hora de abordar la ejecución y diseño de los fondos", según ha recalcado.

Asimismo, ha trasladado a la comisaria su preocupación por el "retraso" con el que están llegando los fondos a las comunidades autónomas, puesto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en junio de 2020 que los fondos "estaban llegando ya y nos encontramos en el año 2022 y todavía vamos con un más que considerable retraso" por parte del Ejecutivo nacional.

"Siempre voy a mantener una máxima lealtad con el Gobierno de España, pero mi obligación como presidente de los andaluces es defender los intereses 8,6 millones de andaluces. Yo no vengo a defender al señor Sánchez, que para eso ya está su propio partido, sino a defender a los andaluces y a Andalucía", según Moreno, quien ha querido dejar claro que su Gobierno es "entusiasta" y defiende esos fondos europeos de cohesión, pero lamentan la "enorme opacidad" que hay en torno a esos fondos y la forma de ejecutarlos y de repartirlos entre las regiones por parte del Ejecutivo español.

Y por ello, según ha recalcado, han pedido de manera reiterada al Ejecutivo de Pedro Sánchez, "transparencia, colaboración y cogobernanza para que esos fondos se puedan ejecutar en tiempo y forma y sean plenamente eficientes".

"Yo no vengo aquí hablar mal de nadie ni del Gobierno de España porque nunca lo he hecho ni nunca lo haré, pero lo que sí he pedido que por parte de la Comisión Europea es se tenga en cuenta a las regiones, porque son fundamentales, y la propia flexibilidad del marco de ejecución", ha agregado Moreno, quien ha recalcado que el Gobierno español no está "haciendo bien" la tarea de distribución de los fondos.

Asimismo, durante su reunión con la comisaria, el presidente ha trasladado el compromiso que tiene Andalucía con la ejecución de los fondos europeos y ha recordado que, en el periodo 2014-2020, se estaba ejecutando una media al año de en torno a 400 millones de euros, mientras que el nuevo Gobierno andaluz y tras la contratación de 3.000 personas para agilizar la ejecución, se ha pasado a un nivel de más de 1.000 millones al año.

"Estamos recuperando el ritmo para llegar a la media de ejecución que hay en Europa, que es del 60 por ciento", según Juanma Moreno, quien ha indicado a los periodistas que ha trasladado a la comisaria ese compromiso de ejecución de los fondos.

Ha explicado que además se da la circunstancia de que no solo se están ejecutando en esta etapa los fondos ordinarios de la UE, sino también los extraordinarios habilitados para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus, lo que significa "más fondos que gestionar". Por ello, ha pedido a la comisaria "flexibilidad" para que haya más tiempo a la hora de ejecutar los fondos, de manera que el plazo de 2023 se amplíe hasta el 31 de diciembre de 2025, sobre todo, en lo que respecta a los fondos ordinarios que recibe la comunidad.

"Se trata de que se puedan ejecutar de una manera más sosegada y no de manera precipitada. No se trata de gastar por gastar, sino de gastar bien y que sean gastos transformadores y se pueda generar más empleo y recursos en el futuro", según ha expuesto.

Ha indicado que Andalucía, que es una región completamente europeísta y se beneficia de las políticas de la UE a través de los fondos que recibe, tiene que estar muy presente en las instituciones europeas y no dejar nunca una "silla vacía", como "tristemente ha sucedido en épocas anteriores". Se trata, según Moreno, de que Andalucía, que está trazando alianzas con otras regiones europeas, "suene, tenga interlocución, sea respetada y esté en la agenda institucional europea".

Este es el tercer viaje oficial que Moreno a Bruselas desde que es presidente y ha garantizado que se ha "revitalizado la presencia del Gobierno andaluz en Europea y hemos ganado en prestigio y credibilidad, lo que es fundamental".