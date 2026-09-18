Movimiento Sumar critica las cargas policiales contra migrantes durante el traslado al Puerto de Ceuta

Los Cuerpos de Seguridad del Estado organizan a los migrantes para su traslado al Puerto de Ceuta, a 18 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar ha criticado las cargas de la Policía Nacional "por el terrible delito de andar despacio" durante el traslado de los migrantes que permanecen en los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez al asentamiento del Puerto de Ceuta.

"La Policía carga contra grupos de migrantes por el terrible delito de andar despacio. La seguridad no es esto. Esto es fabricar inseguridad", ha escrito la formación a través de su perfil oficial en la red social Bluesky, en el que comparte imágenes difundidas en prensa sobre la intervención de agentes de Policía cuando se aglomeraban migrantes para hacer el trayecto.

Este viernes por la mañana las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han invervenido para cargar contra los migrantes que han tratado de saltarse el embolsamiento para intentar llegar al Puerto de Ceuta. También ha habido otros momentos de tensión durante los desplazamientos.