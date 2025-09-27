El municipio madrileño de Móstoles acoge este sábado el III Campeonato de España de Boxeo Adaptado

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Boxeo (RFEBoxeo) celebrará este sábado la tercera edición del Campeonato de España de Boxeo Adaptado, que se celebrará en el Parque Finca Liana de la localidad madrileña de Móstoles y con la que "refuerza su compromiso con la inclusión social".

La edición 2025 contará con participación en múltiples categorías (Élite, Joven, Junior, Schoolboys/Girls, Formas y Combate), "siendo una oportunidad única para visibilizar el esfuerzo, talento y superación de boxeadores y boxeadoras con diversidad funcional", detalló el organismo en un comunicado.

"Traemos a Móstoles el III Campeonato de Boxeo Adaptado, en colaboración con la Real Federación Española de Boxeo, una jornada de deporte adaptado que podremos vivir en Finca Liana, con la que queremos visibilizar el talento, el esfuerzo y el espíritu de superación de estos boxeadores con diversidad funcional, que demuestran dentro y fuera del ring ser todo un ejemplo para todos", apuntó Manuel Bautista, alcalde de Móstoles.

Por su parte, Felipe Martínez, presidente de la RFEBoxeo, recordó que "el boxeo es para todos". "Este campeonato no es solo un torneo, es una declaración de valores, queremos impulsar la inclusión", aseguró el dirigente sobre un evento que cuenta con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español, el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid.

La localidad madrileña recoge el testigo de Barcelona, que fue en 2023 la sede de la primera edición de este campeonato, pionero y que contó con categorías física, intelectual y sensorial, mientras que el año pasado se celebró en la localidad murciana de Cartagena donde destacó el primer combate oficial en silla de ruedas entre Marcelo Moreno Cruz y David Escalada Segura.