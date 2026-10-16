Muñoz (PP) asegura que un Gobierno de Feijóo "va a hacer que el sistema de pensiones sea sostenible"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este jueves que las pensiones son "innegociables" y están "garantizadas para las personas que las están cobrando ahora". Dicho esto, ha recalcado que un futuro gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo "va a hacer que el sistema sea sostenible".

En declaraciones a los medios a su llegada a la Diputación Permanente del Congreso, Muñoz ha señalado que su partido ha sido "muy claro" con las pensiones. En los últimos dos días, el presidente del PP ha subrayado que si llega al Palacio de la Moncloa garantizará la viabilidad del sistema público de pensiones y que se revalorizarán conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).

Al ser preguntada si el PP cree que el sistema es sostenible o no lo es si se vinculan las pensiones al IPC, Muñoz ha recalcado que para el Partido Popular "son innegociables". "Están garantizadas para las personas que lo están cobrando ahora. Y el Gobierno del futuro Partido Popular va a hacer que el sistema sea sostenible", ha manifestado, para añadir que esto lo han dicho en el PP "por activa y por pasiva".

Preguntada de nuevo si el sistema actual es sostenible o no, la portavoz del Grupo Popular se ha remitido a las declaraciones que ha realizado este mismo miércoles el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. "Yo creo que lo ha explicado muy bien hoy el ministro de Economía en Onda Cero, que ha explicado muchas cosas de las que yo dije el otro día", ha afirmado.

En esa entrevista, Cuerpo ha reconocido que van a tener un incremento del gasto en pensiones en las próximas décadas, entre otras cosas, porque van a tener que "absorber la jubilación de la generación del baby boom". "Y a partir de ahí, tenemos que poner en marcha las reformas necesarias para que se pueda absorber y que el sistema siga siendo sostenible", ha dicho el ministro.

Hace unos días, Muñoz en el 'Quórum Podcast' señaló que el sistema de pensiones "va a petar" y apostó por cambiarlo de forma "valiente". Sobre si habrá pensiones en un futuro, respondió: "Si tenemos un gobierno del presidente Feijóo que haga las reformas necesarias, seguro que sí".

"NO LES HA FUNCIONADO LA VIVIENDA"

Muñoz ha criticado este jueves que el Gobierno y el PSOE quieran ahora centrar el debate político en las pensiones y no en la vivienda, después de que se hayan conocido las numerosas propiedades de la pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez. Dicho esto, ha recalcado que "el relato no lo marca el Gobierno, lo marcan los intereses de los ciudadanos".

Así, ha señalado que esta campaña iba a girar en torno a la vivienda y ha dicho que "ahora de repente" como "no les ha funcionado la vivienda, quieren que estemos todo el día hablando de algo que todo el mundo sabe que está garantizado, que son las pensiones", ha manifestado, para achacar este cambio a que su portavoz, Montse Mínguez, "tiene al buitre en casa" y "un diputado de Murcia tiene un despacho de abogados que lleva a cabo desahucios".

Por eso, ha afirmado que hay un Gobierno en España "que es un hipócrita y un cínico". "Yo entiendo que el Gobierno quiera que insistamos en algo que está completamente garantizado. Pero, de verdad, yo creo que hay temas más importantes, como que los españoles no llegan a final de mes. Y aquí el relato no lo marca el Gobierno, lo marcan los intereses de los ciudadanos", ha abundado.