NNGG lanza un vídeo para atraer a los jóvenes con Feijóo caracterizado como superhéroe y Sánchez como villano

Imagen de Feijóo en dibujo animado caracterizado como superhéroe en un vídeo de NNGG - NNGG

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones ha lanzado este viernes un vídeo electoral en el que el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, aparece caracterizado como un superhéroe y el jefe del Ejecutivo y candidato socialista, Pedro Sánchez, como un villano. Con esta estrategia electoral buscan atraer a los más jóvenes ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

La organización juvenil del PP que preside Ignacio Dancausa, candidato al Congreso por la lista de Madrid, ha presentado esta cinta este viernes en un acto con jóvenes en el madrileño barrio de Tetuán, en el que han participado Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El vídeo, con estética anime, el presidente de los 'populares' --vestido con camisa y corbata-- aparece escuchando y saludando a la gente en la calle: "Lleva el pueblo en la memoria, no se olvida de quien es", señala una voz en off.

Después irrumpe una imagen similar a la de Pedro Sánchez caracterizado en su caso como supervillano, con el que tiene que luchar. "La mentira toma forma, cubre España de oscuridad. Cuando el ruido se hace un monstruo, él no piensa echarse atrás", añade la cinta.

"EL APOYO DE LA GENTE LE DA FUERZA PARA AVANZAR"

Entonces, Feijóo se convierte en un superhéroe y va sumando apoyos de "sus aliados". "Y la gente se va con él", continua la voz en off en el vídeo, en el que aparecen los miembros del comité de dirección del PP como sus escuderos y también vestidos con trajes de superhéroes.

"El apoyo de su gente le da fuerza para avanzar. Feijóo no va solo, aquí estoy. La mentira ya cayó", finaliza el vídeo, en el que Feijóo aterriza en una explanada junto al Palacio Real vestido con su traje de superhéroe, que incluye la bandera de España en su capa.

USO DEL LAPSUS 'ANOTOP AT'

Con este tipo de vídeos, el PP busca llegar a la gente más joven.

De hecho, este jueves, el Partido Popular también recuperó para su campaña el lapsus 'Anotop at' que cometió en el Congreso el líder del Partido Popular.

Hace casi un año, en una sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, y coincidiendo con el estreno de la serie 'Anatomía de un instante', Feijóo atacó a Sánchez asegurando que algún día se va a rodar alguna serie de televisión sobre sus años de presidente. Según dijo entonces, la serie "se titularía 'Anotop at...".

Esa equivocación de Feijóo provocó las risas de la bancada socialista y se convirtió rápidamente en un meme en redes sociales. El equipo de Feijóo aclaró después que el nombre de la serie que quería pronunciar su jefe de filas en el Congreso era 'Anatomía de un farsante'.

Ahora, el Partido Popular --que lleva semanas con una campaña combativa y desenfadada en redes sociales -- ha decidido recuperar aquel lapsus de Feijóo para utilizarlo en beneficio propio y buscar voto entre los más jóvenes, coincidiendo con el arranque oficial de la campaña electoral.

Nuevas Generaciones del PP colgó en su cuenta de 'X' una imagen de Feijóo generada con IA en la que aparece como futbolista culé celebrando un gol. "¿Qué opinas de esto?". "Vaya farmeo de aura", decía el mensaje, utilizando esta expresión coloquial de la generación Z y que se ha hecho viral entre los más jóvenes.

EL PP CAMBIA SU FOTO DE PERFIL EN TIKTOK

Además, la cuenta de TikTok del PP ha cambiado su foto de perfil para colgar una imagen del líder del Partido Popular caracterizado como el fallecido jugador de baloncesto Kobe Bryant, que fue estrella de los Angeles Lakers.

El propio Partido Popular difundió anoche en su cuenta de 'X' un vídeo de Feijóo en el coche mirando sonriente las imágenes creadas a través de Inteligencia Artificial con el lapsus 'Anotop at'. "Primeras reacciones", escribió en un mensaje.