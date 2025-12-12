"No se peleen tanto", el mensaje que los ciudadanos trasladan a Armengol al visitar el Congreso

Visitantes de las jornadas de Puertas Abiertas del Congreso - EUROPA PRESS

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha confesado este viernes que los ciudadanos que desde este viernes visitan el Congreso con motivo de las Jornadas de Puertas Abiertas lo que más les repiten es que los políticos dejen de "pelear tanto".

Así lo ha comentado Armengol tras abrir a las 09.30 horas la conocida Puerta de los Leones para dar la bienvenida al primer grupo de ciudadanos. Junto a ella estaban también el grueso de los miembros de la Mesa del Congreso, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y diversos diputados del PP, PSOE y Sumar principalmente.

Posteriormente, se ha visto a algunos diputados de Vox saludando a los ciudadanos, pero no compartiendo espacio en la entrada del Vestíbulo de la Reina para no coincidir "con la mafia del Gobierno", según han apuntado desde el partido que lidera Santiago Abascal.

CHARLAS DISTENDIDAS Y SELFIES

Tras saludar uno a uno a Armengol, los representantes de la Mesa y los diputados 'populares', socialistas y de Sumar, los primeros visitantes han estado charlando con algunos de ellos en el Salón de Pasos Perdidos e incluso haciéndose selfies, sobre todo con la presidenta de la Cámara.

En declaraciones a los periodistas, Armengol ha comentado despuyés que, como presidenta del Congreso, para ella es un honor haber abierto "de nuevo" la ciudadanía la casa de todos los españoles. "Lo intentamos hacer siempre con nuestro trabajo, pero hoy lo hacemos físicamente", ha apuntado.

Eso sí, ha recordado que desde que preside la Cámara Baja se decidió hacer dos Jornadas de Puertas Abiertas (en junio y en diciembre) porque considera que "hay mucha expectación y muchas ganas de visitar la casa".

DOS EXPOSICIONES

Las Jornadas de diciembre son el colofón a los actos conmemorativos por el cuadragésimo aniversario de la Constitución de 1978, aunque este año han aprovechado también para homenajear los 40 años de la adhesión de España a la UE, que tuvo lugar el 1 de enero de 1986, con una exposición en la Sala Constitucional, una de las más importantes del Congreso después del hemiciclo.

También está abierta otra exposición dedicada a Gregorio Peces Barba, uno de los padres de la Constitución, que los visitantes podrán apreciar en el hall de una de las salas más grandes, la Ernest Lluch.

Y en las Jornadas de junio se festejan las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista con el fin de recordar, ha dicho Armengol, que la democracia "no ha caído del cielo" y que se ha luchado por ella "con muchas dificultades" por parte de "una generación a la que todos admiramos". "Y recordar también que la democracia la tenemos que seguir luchando cada día, que los derechos no son para siempre, sino que se pueden perder y que, por tanto, es muy importante lucharlos juntos", ha añadido.

Preguntada sobre lo que más comentan los ciudadanos cuando entran al Congreso teniendo en cuenta cómo está la actualidad política, Armengol ha comenzado diciendo que las personas son "muy amables" y que disfruta "mucho" de poder está en la Cámara Baja, "un edificio histórico, sin duda, pero que también tiene mucha repercusión en su día a día y en su vida".

Eso sí, ha revelado que la gente "siempre" les pide "estar a la altura de las circunstancias" y, sobre todo, "que dejemos de pelear tanto". "Eso una cosa bastante repetida por parte de la ciudadanía, aunque también te tiran piropos --ha dicho entre risas-- y te dicen que las cosas funcionan. O sea, hay un poco de todo, que es un poco el sentir de la calle".

LA QUINTA EN LO QUE VA DE LEGISLATURA

Como es habitual desde que lo instaurara en 1997 el presidente 'popular' del Congreso Federico Trillo-Figueroa, este viernes y este sábado el Congreso celebrará la que es ya la trigésima edición de las Jornadas de Puertas Abiertas, la quinta en lo que va de legislatura.

Esta actividad se inauguró en 1997, a instancias de Trillo, para celebrar ese año el aniversario de la Constitución, y una década después, en 2005 y 2006, fue el socialista Manuel Marín quien amplió las jornadas a junio para conmemorar las elecciones del 15 de junio de 1977, que dieron lugar a las Cortes Constituyentes.

La también socialista Armengol quiso retomar esa segunda convocatoria de junio siendo la de este año las cuartas Jornadas de Puertas Abiertas celebradas en ese mes y las segundas de su mandato (las quintas si se cuentan las de diciembre).