Miriam Nogueras durante el acto de inicio de campaña electoral de Junts, a 12 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). En el acto participa el expresident de la Generalitat Catalana Carles Puigdemont de forma telemática. - Kike Rincón/Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts en las elecciones generales, Míriam Nogueras, ha afirmado que la entrevista al expresidente catalán Carles Puigdemont ha sido una "estrategia comunicativa", con afirmaciones que ella también comparte, y con la que se ha logrado "irrumpir" en la campaña electoral.

Así ha expresado la candidata de Junts las palabras de Puigdemont en una entrevista en 'El Mundo' en la que afirmó que se aprovechó de la ambición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "derrotar a España" y le calificó como una "persona amoral".

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, Nogueras ha señalado que "todos los partidos tienen su estrategia comunicativa", subrayando que las declaraciones de Puigdemont son las mismas que desde Junts llevan defendiendo desde hace "mucho tiempo".

Así, ha recordado que desde el partido independentista ya reclamaron a Sánchez que valorara la 'vía Starmer', donde el ex primer ministro británico dimitió y dejó el cargo a otro líder laborista porque el Ejecutivo del PSOE no conseguía aprobar leyes y fue "incapaz" de cumplir los acuerdos que pactaron con Junts en la mesa de negociación de Suiza.

"Nos hemos encontrado en frente a unos socialistas, que mienten mucho, que no cumplen y el trilerismo", ha dicho Nogueras, que ha celebrado la repercusión de la entrevista a Puigdemont con la que han conseguido "irrumpir en esta campaña electoral. "Obviamente ha habido gente que le ha molestado, pero el contenido de la entrevista es exactamente lo mismo que hemos dicho siempre", ha añadido.

REPROCHA QUE NO SE HABLÓ DE CATALUÑA EN EL 'CARA A CARA'

Sobre el 'cara a cara' entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez (PSOE), Nogueras ha afeado a ambos candidatos que no hablaran de Cataluña. Para la candidata de Junts, el presidente del Gobierno "no defendió su gestión" y el líder del PP "no tiene proyecto" y ofreció miedo y amenazas.

A su juicio, utilizan Cataluña "como arma para tirarse encima de la cabeza unos a otros". "No hay proyecto en ningún ámbito. Llevan de campaña electoral muchos años y oigo muchos sermones, muchos titulares, pero pocas propuestas concretas", ha criticado, para después defender que Junts ha logrado "arrancar" leyes en beneficio de Cataluña.