Normalidad en los comercios de Ceuta ante la crisis migratoria, según Delegación de Gobierno

Varios migrantes intentan cruzar la frontera a nado, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Europa Press

CEUTA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actividad comercial en Ceuta se desarrollaba con normalidad este jueves, a primera hora de la tarde, ante la llegada masiva a la ciudad de migrantes que han flanqueado la frontera con Marruecos, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press.

No obstante, fuentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Ceuta han precisado a que algunos establecimientos sí han optado por cerrar sus puertas "de forma puntual", aunque se trata de decisiones "individuales" adoptadas por cada negocio y no de una medida coordinada del conjunto del sector.

En este sentido, una multitud de personas de origen magrebí han cruzado a lo largo de la mañana de este jueves a Ceuta desde Marruecos, tanto a nado como por el espigón, mientras una multitud permanecía al otro lado de la frontera a la espera de acceder a la ciudad autónoma por la misma vía.