El 'número 2' del CNI niega que Es Satty fuese colaborador y cree que el atentado del 17A era "prácticamente inevitable"

El secretario general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Luis García Terán, ha afirmado este jueves en el Congreso que Abdelbaki Es Satty, considerado el cerebro de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, "nunca fue un colaborador del CNI, nunca aportó información de interés y nunca recibió ningún pago".

Además, ha subrayado que, dada la magnitud de la amenaza yihadista ese año, "era prácticamente inevitable que se produjeran atentados" como el del 17-A.

García Terán ha explicado en la comisión de la Cámara Baja que investiga estos atentados que el nivel de amenaza en 2017 era tal que los servicios de inteligencia europeos no se preguntaban "si habría atentados, sino dónde, cuándo y cómo" se cometerían.

"Nuestro primer objetivo es evitar muertes. Usamos al máximo nuestras capacidades y recursos para impedir atentados, pero aquel ataque fue inadvertido para todos", ha señalado el compareciente, destacando que ni las actividades de Es Satty, también conocido como el imán de Ripoll, ni las del resto de la célula terrorista "llamaron la atención" de las fuerzas de seguridad ni en su entorno social o familiar.

Sobre la relación del CNI con Es Satty, García Terán ha detallado que las interacciones fueron "mínimas" y que, como ya declaró el exdirector del centro Félix Sanz Roldán, Es Satty "nunca informó de nada útil". "No se le pagaron 400, ni 300, ni 500 euros. No fue un activo del CNI. Hablamos con él tres veces y se le dio un teléfono. Eso no lo convierte en informador, colaborador o agente", ha sentenciado.

El responsable de inteligencia ha explicado que en determinados momentos el CNI "puede tener interés sobre ciertas personas", pero que antes de considerar su incorporación como fuente o activo se evalúa si "tiene acceso a información útil, si es fiable y si es segura". En el caso de Es Satty, "nada de eso confluía", ha apostillado.

