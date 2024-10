El 'número dos' de Marlaska admite contactos con Koldo García pero "nunca" para contratar a la empresa de la trama

Reconoce que también habló con el exasesor de Ábalos antes del viaje de Delcy Rodríguez y dice no temer que se difundan sus conversaciones

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, 'número dos' del Ministerio del Interior, ha reconocido este viernes en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' que pudo "tener contactos" con el entonces asesor de José Luis Ábalos, si bien ha asegurado que "nunca" sobre la compra de material sanitario a la empresa epicentro de la presunta trama de corrupción.

"Sí, sí pude tener contactos. A Koldo yo lo conocía también de mi época anterior, como director de Gabinete" de Fernando Grande-Marlaska. "Él era asesor del Ministerio de Transportes y anteriormente a la época de pandemia y durante la época de la pandemia sí tuve algún contacto", ha expuesto Pérez en la comisión de investigación en el Senado.

El secretario de Estado ha dicho que en el Ministerio del Interior "no opera una organización criminal" como la de la trama Koldo, admitiendo que sí hay un comandante, Rubén Villalba, implicado en esta investigación. "Respetando el informe de la UCO, tendrá que tener el recorrido judicial que corresponda", ha señalado.

QUIÉN DIO EL CONTACTO DE SOLUCIONES DE GESTIÓN

El PP se ha centrado en preguntar quién dio el contacto de Soluciones de Gestión y la mediación de Koldo García en esta decisión, por la que ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional el comisario José Antonio Rodríguez, director general del Gabinete de Coordinación y Estudios dentro del Ministerio del Interior.

"No se lo podría afirmar. Le he puesto en contexto mi relación con Koldo, que venía de la época de director de Gabinete", ha contestado sobre si fue él, como secretario de Estado, el que facilitó el contacto de Soluciones de Gestiones.

A continuación, ha añadido: "No se lo voy a negar contundentemente para no faltar, precisamente, a mi obligación de decir la verdad; si me dijera deme una respuesta ahora mismo, le respondería que no, porque no lo tengo en mente, ni tengo ese recuerdo".

El secretario de Estado se ha referido en varias ocasiones a que desde Interior, al inicio de la pandemia, "tuvieron conocimiento de esa línea por parte de Transportes" para comprar mascarillas en China que necesitaban destinar de forma urgente a policías y funcionarios de prisiones.

"Ha preguntado, ¿usted contactó con Koldo? No. ¿José Antonio --Rodríguez-- contactó con Koldo? No. Pero yo no le puedo negar que otras partes del Ministerio lo hicieran, de él como asesor, o con otras partes del Ministerio de Transportes", ha explicado Rafael Pérez a preguntas del PP.

NUNCA SENTADO CON KOLDO PARA CONTRATOS

Al comienzo de su comparecencia, Vox le ha preguntado si esos contactos con Koldo García fueron para la compra de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión, la empresa relacionada con el presunto caso de corrupción que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional.

"Nunca traté con él directamente la cuestión de la compra porque, además, aunque yo participaba de la declaración de emergencia que dio lugar a esos contratos, o incluso llegué a firmar alguno, yo nunca he estado sentado con Koldo hablando de contratos ni señalando a una empresa específica", ha dicho.

El secretario de Estado de Seguridad ha afirmado también que "no" mantuvo encuentros en esa época con el entonces ministro Ábalos, en su etapa en Transportes, sobre asuntos relacionados con lo que se indaga en la comisión de investigación. También ha comentado que se enteró por los medios de comunicación de la detención de Koldo García al estallar el caso bautizado policialmente por la UCO como 'Delorme'.

"Se tramitaron los expedientes de emergencia con las memorias correspondientes y se tramitaron los contratos respetándose, en todo caso, todos los procedimientos y la más absoluta legalidad, y controlados tanto por Intervención como por parte del Tribunal de Cuentas", ha defendido.

SOBRE DELCY: "VIENE UNA AUTORIDAD EXTRANJERA"

Esos contactos con Koldo García también se produjeron, según ha explicado, en enero de 2020 antes de que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajara a España. "Tuvo que ser algo del tipo 'viene una autoridad extranjera, ¿cómo se procede?'. Y mi respuesta, que hago siempre, 'pásame los datos que tengas'", ha indicado Rafael Pérez a preguntas del senador del PP Fernando Martínez-Maíllo.

Pérez ha reiterado, como hiciera un día antes el ministro Fernando Grande-Marlaska, que esa conversación fue "horas antes" del viaje de Delcy Rodríguez, aunque sin concretar porque "no tenía el recuerdo de si llegó por la noche o por la mañana".

El senador del PP le ha avisado que sus conversaciones con Koldo García "se van a saber" y Pérez ha contestado que 'no' le preocupa esta cuestión. "Puede haber otras, no es algo extraño", ha indicado, insistiendo en que él trata a menudo con asesores y personal de diferentes ministerios, pero siempre en temas encuadrados en cuestiones relativas a la seguridad.

Aunque no tenía un recuerdo preciso, Rafael Pérez ha apuntado a que, tras la información del viaje de Delcy Rodríguez en enero de 2020 por parte de Koldo García, lo que "supone" que hizo fue informar de este hecho a la Dirección General de Coordinación y Estudios, la que ostenta el comisario José Antonio Rodríguez.

"No me pareció extraño", ha dicho ante las preguntas del PP sobre que fuera Koldo García, un asesor de Transportes, el que avisara de una visita de autoridades de Venezuela, dudando incluso que "le dijera el nombre de Delcy". El secretario de Estado ha comentado que él probablemente "se lo comunicaría" al ministro Grande-Marlaska y que en lo que se centró el Ministerio del Interior es en que no se infringieran las sanciones europeas si entraba a espacio Schengen.

LEONARDO MARCOS, RUBÉN VILLALBA Y EL DAO

El secretario de Estado de Seguridad también ha reiterado las explicaciones dadas un día antes por el ministro Grande-Marlaska sobre el cese de Leonardo Marcos como director general de la Guardia Civil o los motivos por lo que el comandante Rubén Villalba fue propuesto como agregado para la Embajada de Venezuela y cesado cuando fue detenido por su presunta implicación en el 'caso Koldo'.

Según Rafael Pérez, Leonardo Marcos dejó la Guardia Civil para volver a su puesto en la administración dentro de la Embajada de España en Washington porque "lo pidió él" ante la cercanía de su jubilación.

De Rubén Villalba ha señalando que no lo conocía en persona y que "no fue ascendido" al pasar de Información a Venezuela, remitiéndose a las decisiones internas de la Guardia Civil para cubrir puestos en el exterior.

Otro asunto por el que ha preguntado el PP es por el mensaje en Whatsapp que remitió el actual director adjunto operativo (DAO) al general jefe de Policía Judicial relativo a los dos pendrive con información de Ábalos. "No tengo que pedirle explicaciones al DAO sobre cuestiones operativas", ha dicho el 'número dos' de Interior.

Además, ha evitado valorar si ese mensaje le parece "normal o no" y el PP ha comentado que esto "es muy parecido" a lo que ocurrió con el coronel Diego Pérez de los Cobos, cesado de su cargo cuando se investigaba al delegado del Gobierno en Madrid y otras autoridades al inicio de la pandemia.