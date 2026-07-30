Numerosos migrantes rompen el cordón policial en Ceuta camino del interior de la ciudad autónoma

Varios migrantes celebran haber cruzado la frontera, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). Centenares de personas de origen magrebí han cruzado a lo largo de la mañana de hoy a Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón, y una multitud está espera - Europa Press

CEUTA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Numerosas personas que han entrado a Ceuta desde Marruecos flanqueando la frontera este jueves han roto el cordón policial desplegado a primera hora de la tarde en la zona de El Tarajal, en el lado español, para contener la entrada masiva de migrantes. Tras superar el control, se dirigían al interior de la ciudad autónoma, según ha podido comprobar Europa Press.

Previamente, los migrantes estaban siendo controlados y dirigidos al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) por las fuerzas de segridad del Estado, pero, ante la multitud aglomerada en la zona del cordón policial, comenzaron a rebasarlo.

A los migrantes que alcanzan la costa ceutí por mar se suman decenas más que consiguen rodear el espigón y acceder a pie a territorio español, obligando a mantener un amplio despliegue policial en la zona.

Sobre el terreno, los agentes españoles han reforzado su dispositivo en el lado ceutí de la frontera. Equipados con cascos, escudos antidisturbios y material para el control de masas, los efectivos se han situado en la salida del paso fronterizo para impedir que quienes consiguen franquear el perímetro continúen internándose en la ciudad.

Los agentes han formado un cordón policial para frenar el avance de los migrantes nada más acceder a Ceuta. Utilizan las defensas para contener a quienes intentan salir corriendo desde la frontera y evitar que se dispersen hacia distintos puntos de la ciudad, especialmente hacia las barriadas más cercanas, como Los Rosales o el Príncipe, donde durante las primeras horas de la jornada ya se habían registrado carreras de numerosos migrantes tras cruzar.

Este refuerzo policial se ha producido después de que durante buena parte de la mañana decenas de personas lograran superar el entorno del espigón del Tarajal y acceder de manera simultánea a Ceuta, en escenas que evidenciaban el desbordamiento del perímetro fronterizo.

En el lado marroquí de la frontera, una multitud de personas esperan para cruzar a Ceuta.