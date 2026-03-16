Ocho de cada diez españoles se temen una guerra nuclear, según el CIS

Archivo - Un buque de guerra ruso participa en unas pruebas de lanzamiento de misiles con capacidad nuclear Kinzhal y Kalibr en aguas del mar Negro cerca de la península de Crimea - Alexei Druzhinin/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ocho de cada diez españoles considera posible que en un futuro se desencadene una guerra en la que se utilicen armas nucleares, pero la mitad no cree que ello suponga el fin de la humanidad, según se refleja en una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre temores en la sociedad actual, realizada a finales de febrero y hecha pública este lunes.

En concreto, un 78,9% de los encuestados responde afirmativamente a la pregunta de si cree posible en el futuro una guerra con armamento nuclear, frente a un 19,4% que lo descarta.

Y si se desencadenara esa guerra nuclear, un 41,7% de los entrevistados opina que sería el fin de la humanidad, pero un 54,1% piensa lo contrario.

La guerra mundial es uno de los principales temores de los españoles, con un 8 en una escala de cero a diez, por encima incluso de una guerra civil (7,49) o de una crisis de la democracia (7,21).

En ese contexto, el CIS pregunta si tener unas Fuerzas Armadas bien dotadas y entrenadas es una garantía para evitar agresiones por parte de otro país. Dos de cada tres entrevistados (67,7%) así lo piensan, frente a un 29,6% que no lo cree.