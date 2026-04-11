Ocho de cada diez parlamentarios publican agendas incompletas y "rara vez" incluyen reuniones con 'lobbies'

Archivo - Diputados en el hemiciclo durante una sesión de control al Gobierno. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ocho de cada diez diputados y senadores siguen incumpliendo la obligación de publicar en la web del Congreso y el Senado sus agendas detalladas. Aunque todos dan cuenta de sus actividades estrictamente parlamentarias, sólo el 20% aporta datos ajenos a las mismas y, en todo caso, "rara vez" consignan sus reuniones con grupos de interés, pese a que están obligados a hacerlo.

Así se desprende del informe correspondiente a 2025 de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes, el órgano que evalúa el cumplimiento del Código de Conducta de los miembros de las Cortes aprobado en 2020.

El informe, recogido por Europa Press, y con datos a fecha de 31 de diciembre de 2025, señala que todos los miembros de ambas Cámaras consignan en sus agendas sus actividades parlamentarias, es decir, asistencia a sesiones de Pleno, comisiones, ponencias, etc.

En el Congreso han aumentado quienes incluyen también otro tipo de actividades no estrictamente parlamentarias, que han pasado en un año de 46 a 75. Por contra, en el Senado, han retrocedido pues, frente a los 64 senadores que lo hacían en 2024 ahora han bajado a 55.

En todo caso, se observa que "en muchos casos las anotaciones de reuniones distintas de las puramente orgánicas de la Cámara se realizan de forma ocasional y no regular y se refieren frecuentemente a asistencia a actos, pero rara vez a reuniones mantenidas con asociaciones y organizaciones o con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés".

Es decir, pese a las "reiteradas recomendaciones" que la oficina ha venido haciendo en sus informes anuales, siguen siendo "una minoría" quienes informan de actividades más allá de las estrictamente parlamentarias y casi nadie consigna contactos con 'lobbies' en las webs de Congreso y Senado.

NO REFLEJAN "LA REALIDAD"

"Se hace difícil, por parecer altamente improbable, considerar que la ausencia de anotaciones sobre estas reuniones refleje cabalmente la realidad de la actividad de los miembros de las Cámaras", se lamentan en la Oficina de Conflicto de Intereses, que llegó a publicar una guía para orientar a sus señorías sobre la información que debe incluir en sus agendas, y que el año pasado sólo recibió tres consultas sobre este particular.

Cuando toman posesión de su escaño, los parlamentarios tienen que rellenar una declaración de intereses económicos. En el Senado todos están al día, pero en el Congreso falta uno por entregarla. El informe no lo identifica pero sí reseña que no ha atendido a los requerimientos para que la presente.

El año pasado se presentaron 23 nuevas declaraciones de intereses económicos (15 en el Congreso y 8 en el Senado), en doce casos hubo que avisar de omisiones o incorrecciones, se modificaron siete pero las otras cinco siguen sin corregirse.

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN

Aunque en general van mejorando, la oficina sigue advirtiendo de la necesidad de que sus señorías cumplimenten todos los apartados y las modifiquen si durante su mandato hay alteraciones en sus contribuciones, económicas o mediante la prestación de servicios no remunerados, a fundaciones y otras asociaciones. El año pasado no se actualizó ninguna en este sentido.

En concreto, el apartado relativo a contribuciones a fundaciones o asociaciones no lo han rellenado 18 diputados y 13 senadores. De los que sí lo han hecho 295 en el Congreso y 116 en el Senado incluyen cuotas a partidos y sindicatos, asociaciones benéficas, culturales, colegios profesionales, o clubes deportivos, entre otras aportaciones y contribuciones.

En términos generales, se mantiene el número de miembros de las Cámaras que, en vez de dejar en blanco el apartado sobre donaciones, obsequios y beneficios no remunerados obtenidos, o bien se refieren a regalos sin importancia en el ámbito familiar o social, o bien incluso consignan donaciones y regalos concretos. En 2025 sólo lo dejaron en blanco 34 de los 350 diputados y nueve de los 265 senadores.

Los parlamentarios también tienen la obligación de entregar a la Secretaría General regalos y obsequios recibidos en los viajes oficiales o cuando los miembros de las Cámaras actúan en representación de estas. El año pasado se entregaron 61 presentes (25 en el Congreso y 36 en el Senado).