Ofensiva de Vox en el Congreso para que el Gobierno explique el rescate de Plus Ultra y el papel de Zapatero

Avión A330 de Plus Ultra. - PLUS ULTRA

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado en el Congreso una batería de iniciativas relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno y la actuación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la operación, entre las que se incluyen preguntas al Ejecutivo y solicitudes de comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Las iniciativas de Vox recogen informaciones periodísticas que sitúan a Rodríguez Zapatero el pasado 8 de diciembre en las instalaciones restringidas del Monte de El Pardo junto al máximo accionista y consejero delegado de Plus Ultra, Julio Martínez, quien fue detenido días después por un supuesto uso del rescate de la empresa para blanquear dinero de la corrupción de Venezuela.

En este contexto, la formación liderada por Santiago Abascal ha registrado la solicitud de comparecencia de la presidenta de Patrimonio Nacional, Ane de la Cueva, en la Comisión de Hacienda y Función Pública para dar cuenta del uso de las instalaciones restringidas del Monte de El Pardo, una finca orgánicamente dependiente de la Presidencia del Gobierno.

Vox también ha solicitado la comparecencia de la exdirectora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Isabel Maestre Moreno, para que explique los informes técnicos por los que se avaló la ayuda financiera a Plus Ultra en el marco del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.

PREGUNTAS SOBRE EL ENCUENTRO EN EL MONTE DE EL PARDO

El grupo parlamentario también ha registrado varias preguntas para su respuesta por escrito en las que interroga al Gobierno sobre si los expresidentes del Gobierno disponen de acceso sin autorización previa a las instalaciones restringidas del Monte de El Pardo y, en concreto, si Zapatero solicitó dicho acceso o accedió sin autorización.

Vox también pregunta si la actual presidenta de Patrimonio Nacional tuvo conocimiento del acceso del expresidente del Gobierno a dichas instalaciones y si han existido contactos entre ella y el expresidente del Gobierno.

En relación con la ayuda pública estatal a Plus Ultra, plantea si el Gobierno va a publicar el expediente completo de la asistencia financiera concedida por el Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, cuáles eran los accionistas últimos de la compañía en el momento de la concesión de las ayudas y qué razones motivaron que la aerolínea fuera catalogada como empresa estratégica.

RELACIÓN CON LA SEPI

Asimismo, Vox pregunta si alguna persona propuesta por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha ostentado cargos de consejero o responsabilidad directiva en Plus Ultra, en qué situación se encuentra el reembolso de las ayudas percibidas y si el Gobierno está analizando las causas por las que se investiga a la compañía en el contexto del análisis de riesgos de devolución de los fondos públicos.

En esta línea, el grupo parlamentario solicita también información sobre qué acciones va a llevar a cabo el Ejecutivo para esclarecer los hechos y garantizar el reembolso de los fondos públicos concedidos a la aerolínea.