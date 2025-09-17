La Oficina de Conflictos de Intereses reitera que Sánchez no tenía que abstenerse en el rescate de Air Europa

Archivo - El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante la clausura del 41º Congreso Federal del PSOE en el Palacio de Congresos y Exposiciones. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

El TSJM le ordenó investigar y la OCI ha resuelto a favor del presidente en solo unos días

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha concluido que el presidente del Gobierno no tenía obligación de abstenerse de participar en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate a la aerolínea Air Europa porque su mujer Begoña Gómez, no mantenía una relación profesional con la compañía.

La resolución de este organismo se produce días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le ordenase que admitiese la denuncia presentada por el Partido Popular, que defendía que Sánchez no debió participar en la adjudicación del rescate por la "relación personal" de su mujer, Begoña Gómez, con la aerolínea.

Según adelantó la 'Cadena Ser' y confirman a Europa Press fuentes conocedoras, la Oficina de Conflictos de Intereses ya ha respondido al requerimiento del tribunal, reiterando que Sánchez no tenía que haberse inhibido en la concesión de la ayuda pública a Air Europa porque su mujer no mantenía "relación personal ni profesional alguna con la compañía" en el momento de la concesión, el año 2020.

La OCI ya se había pronunciado en esta línea en marzo de 2024, cuando el PP le pidió por primera vez que se pronunciase sobre un posible conflicto de interés de Sánchez, dado que la empresa Wakalua, filial de Globalia patrocinaba el Africa Center, un proyecto de Begoña Gómez en el Instituto de Empresa.

No obstante los 'populares' acudieron al TSJM por falta de argumentación de la OCI y la Justicia les dio la razón señalando que la oficina dependiente del Ministerio dirigido por Óscar López no había investigado.

La OCI rechazó la denuncia del PP en base a un informe de la Secretaría General de la Presidencia, en el que aseguraba que Gómez no había tenido ni tiene relación laboral o profesional que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración de Air Europa o Globalia.

EL PP DESTACA LA RAPIDEZ EN RESOLVER

El PP ha expresado su sorpresa por la "diligencia" de la Oficina de Conflictos de Intereses en archivar la denuncia del PP contra Sánchez por el rescate de Air Europa y, de hecho, a las 18.30 fuentes de la dirección del PP consultadas por Europa Press no tenían constancia aún de la notificación de ese archivo.

"Tenían de plazo hasta el día 8 de noviembre y lo han zanjado rápidamente", han criticado las mismas fuentes, que recuerdan que la Oficina de Conflictos de Intereses depende del Ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López.

Los 'populares' quieren leer con detalle los fundamentos en que se basa la decisión de archivo antes de anunciar los siguientes pasos, entre los que figura la posibilidad de acudir a los tribunales, según fuentes del partido.