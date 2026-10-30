El operario del centro de control de Adif en Atocha rechaza declarar ante Guardia Civil y CIAF

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, Toledo - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El operario del centro de control de Adif en la estación de Madrid Puerta de Atocha ha rechazado declarar ante los agentes de la Guardia Civil en el marco de la investigación abierta por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) por el accidente en Urda (Toledo).

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, este trabajador se ha negado a responder a las preguntas de los agentes en el marco de la investigación abierta cumpliendo con el protocolo después de un accidente ferroviario, y que se lleva a cabo al margen de la investigación penal del juzgado de Ordaz (Toledo).

Uno de los aspectos principales de la investigación es determinar la orden de este operario desde el centro de control de Adif en Atocha para reanudar la circulación con "marcha normal" que recibió el tren AVE poco antes de colisionar contra un tren Iryo que estaba detenido en la misma vía.

El trabajador se encontraba bajo custodia de la Policía Judicial para tratar de esclarecer las causas del accidente ferroviario de Urda que ha dejado 69 víctimas mortales.