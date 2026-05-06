Organizadores de la flotilla denuncian que la madre del brasileño detenido ha muerto sin que se hayan podido despedir

Archivo - El activista Thiago Ávila durante una rueda de prensa antes de la despedida a la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025, - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Global Sumud Flotilla ha denunciado este miércoles la "crueldad inconcebible" de Israel después de que el activista brasileño Thiago Ávila, detenido junto al hispano-palestino Saif Abukeshek en aguas internacionales la semana pasada cuando llevaba ayuda humanitaria a Gaza, haya perdido a su madre y no haya podido despedirse de ella al estar incomunicado.

Según han indicado los organizadores de la flotilla humanitaria en la que participaba Silva, Teresa, su madre, falleció este martes en Brasilia "mientras su hijo permanecía encadenado en la celda de una prisión israelí, privado del derecho humano más básico: la oportunidad de despedirse de su madre".

Dado que el activista brasileño, al igual que el español, está "recluido en aislamiento y privado de contacto con el mundo exterior", desde la organización resaltan que "ni siquiera sabe que ha perdido a su madre".

Es más, añaden, "es probable que esta devastadora noticia le sea comunicada precisamente por los mismos soldados" israelíes que "lo han sometido a abusos sistemáticos, utilizando su dolor como una herramienta más de guerra psicológica".

Desde la Global Sumud Flotilla inciden en que el caso de Thiago Silva "no es un incidente aislado, sino el reflejo de una realidad más amplia, que se prolonga desde hace décadas, para los detenidos palestinos". "Durante casi 80 años, miles de familias palestinas han soportado esta misma forma de guerra psicológica: padres que mueren mientras sus hijos permanecen en detención administrativa sin cargos, y niños que crecen tras mamparas de cristal", denuncian.

En este sentido, sostienen que apoyando al activista brasileño ese está apoyando a "todas las familias devastadas por esta maquinaria de encarcelamiento e injusticia" por parte de Israel.