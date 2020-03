Ortuzar cree que la monarquía es la más interesada en que se sepa todo sobre Juan Carlos I "con luz y taquígrafos"

BILBAO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que la monarquía es la "más interesada" en que se sepa toda la verdad sobre los casos supuestamente corruptos que se atribuyen al rey emérito Juan Carlos I "con luz y taquígrafos", y se disipen "las sombras" que se ciernen sobre la institución.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que "es difícil" que los supuestos casos de corrupción del rey emérito no afecten a la monarquía. "Siempre es arriesgado e injusto, seguramente, por comportamientos individuales, hacer razonamientos globales, pero, en este caso, es muy difícil no pensar que no sale tocada a la institución en sí", ha añadido.

A su juicio, si se confirman los hechos que se imputan a Juan Carlos I "es bochornoso e impropio de un Jefe del Estado". "El sistema monárquico es un sistema especial. Yo, personalmente, soy republicano, creo que la fórmula de mejor gobierno es la República, pero, como todos, de manera más o menos a gusto, de manera más o menos crítica o acrítica, asumimos que había un régimen de monarquía parlamentaria porque era lo que mejor ensamblada las diferentes sensibilidades del Estado español", ha apuntado.

En este sentido, ha dicho que esto lo admitieron los nacionalistas vascos y catalanes, el Partido Comunista, el PSOE, etc, formaciones que habían sido republicanos y lo siguen siendo. "Pero, eso exige un comportamiento ejemplar. Si esto no es así, se va a limitar mucho el apoyo ciudadano a la figura de la monarquía", ha manifestado.

EXTREMAR COMPORTAMIENTOS ÉTICOS

Además, ha recordado que a un presidente de la República "se le elige, se le quita y se le pone, pero a los reyes no". "Yo creo que tienen que extremar sus comportamientos éticos, su moralidad y tienen que ser ejemplares para el resto de la población porque, si no, se va a resentir el para qué sirven, por qué tienen que estar ahí y por qué no puede decidir la ciudadanía quién es la cabeza del Estado", ha remarcado.

En cuanto al comunicado de Zarzuela en el que se anuncia la decisión de Felipe VI de renunciar a la herencia de su padre y cancelarle la asignación de la Casa real, Andoni Ortuzar ha considerado que "hacen falta más cosas".

"Desde luego, hace falta que se sepa todo lo que ha pasado, con luz y taquígrafos. Hace falta transparencia. Yo no sé si hay aforamiento o no. Creo que eso es secundario. La propia monarquía debiera ser la más interesada en que no haya luces y sombras en este tema, que solo se ponga la parte de la luz del comunicado, que creo que está bien, ni un pero a lo que se ha hecho, pero, al mismo tiempo, hay que disipar esas sombras que pesan sobre las que ha pasado de verdad", ha subrayado.

El líder jeltzale ha apuntado que, "si ha habido esos comportamientos que se dicen, hace falta más gestos y más decisiones para remediar un daño que puede ser casi irreparable para la institución".