Ortuzar ve al PP en "un proceso de marginación clarísimo, muy difícil de entender" si quiere "ser bisagra en Euskadi"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que ve al PP vasco -- que ha criticado el decálogo para un Pacto Ético propuesto por el Lehendakari-- en "un proceso de marginación clarísimo, muy difícil de entender" para un partido que "quiere gobernar en Madrid y ser bisagra en Euskadi". Además, ha criticado las "palabras bonitas" de EH Bildu "en lo público", mientras en el registro del Parlamento vasco "da leña al Gobierno sin pasar los 100 días".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar se ha referido al comienzo del curso político y al nuevo Gobierno vasco, para afirmar que ve al lehendakari, Imanol Pradales, y a su gobierno "muy bien" y cree que "no se puede empezar mejor", tanto en la conformación del propio gobierno como "los pasos primeros que se están dado" y ese "ofrecimiento" de acuerdo de país.

En ese sentido, ha recordado que esta semana se celebrará la primera reunión para el pacto por la salud, al que acudirá él mismo en representación del PNV, con el objetivo de "trasmitir a la sociedad el mensaje de que es un tema crucial, que nos lo tomamos en serio y que vamos a hacer los mayores esfuerzos para que eso salga adelante y salga bien".

Tras asegurar que ve al lehendakari "con mucha determinación y con mucho olfato político", ha considerado que Pradales está haciendo "unos planteamientos muy ajustados a lo que él ha pulsado a lo largo de estos meses de la sociedad vasca".

Ortuzar, que ha considerado el pacto ético "un pacto muy importante", ha destacado que, "afortunadamente en Euskadi no tenemos la escandalera, el ruido político ni las malas prácticas que vemos a 300-400 kilómetros hacia el sur y también desgraciadamente hacia el norte", porque, según ha lamentado, "las democracias europeas están demostrando una debilidad frente a los nuevos partidos políticos, a los movimientos populistas y también a las 'fake news' y a estos nuevos medios o pseudomedios de comunicación digital".

Tras reiterar que Euskadi "no está en esa situación, pero no estamos ajenos a ese riesgo", ha dicho que espera que las formaciones políticas se adhieran al pacto y, en concreto, respecto al PP vasco, que ha pedido a Pradales que "rectifique" su documento para el pacto ético, en el que ve "lagunas enormes" e "insensibilidad", ha dicho que los populares "no terminan de encontrar su sitio, se están automarginando de todo y quieren volver al pasado".

MARGINACIÓN CLARÍSIMA

Así, afirmaciones como las del presidente del PP vasco, Javier de Andrés, asegurando que Euskadi "no necesita más autogobierno", reflejan, a juicio del dirigente jeltzale, que los populares vascos "se quiere situar al margen de los procesos políticos que se abren".

"Es un proceso de marginación clarísimo y muy difícil de entender para un partido que quiere ser partido de gobierno en Madrid y le encantaría, o eso mismo dicen, ser bisagra en Euskadi", ha reiterado.

Sobre el papel en la oposición de EH Bildu, ha considerado que la coalición soberanista "quería dar el sorpasso ya en esta ocasión y no lo ha podido hacer".

"Me da la sensación de que dentro de EH Bildu hay como dos almas o dos tendencias y, en todo caso, da la sensación de que este periodo se les puede hacer muy largo" porque "una parte de su público, el del 'jo ta ke' piensan que es ceder al PNV y otra parte piensa que les puede dar rédito y no son capaces de una acción unificada". Así, ha criticado, "en lo público palabras bonitas pero en el registro del Parlamento 'jo ta ke', leña al gobierno sin pasar los 100 días".

PROCESO DE RENOVACIÓN

En referencia al proceso de renovación del partido, Ortuzar ha dicho que "todavía falta tiempo". "Nuestros procesos son de fuego lento, llevan seis meses, aproximadamente, como mínimo", ha señalado, para indicar que "el pistoletazo de salida" lo darán en el Alderdi Eguna del 29 de septiembre en Foronda, donde presentarán ya fechas y "cuáles van a ser los ámbitos de de reflexión y de trabajo, para ese proceso de actualización del partido, tanto de la organización como del proyecto político".

En el proceso de actualización del partido, ha asegurado, se llegará "hasta donde quieran las bases". "Es la ventaja de un partido como el nuestro, que es un partido muy asambleario y de base municipal y las discusiones van a girar en torno a todos los temas que en los batzokis se susciten", ha apuntado, para precisar que el EBB lo que hace es "mandar unos documentos marco, que pueden ser enmendados y mejorados".

En ese sentido, ha insistido en que "las bases tienen la potestad y la facultad absoluta para hacer y decir lo que ellas quieran, luego eso se lleva al órgano superior, que son las asambleas territoriales, y de ahí ya sale una especie de negociación entre el texto oficial y lo que ha salido de los batozkis". Tras recordar que la próxima será la novena asamblea general que celebran, ha afirmado que el partido tiene "un rodaje en este tipo de procesos".

Por otro lado, tras negar que esté 'aplazando' el debate sobre su relevo, Ortuzar hadicho que él se debe "a la militancia, a las bases, como todos los dirigentes, como todos los burukides" y ha advertido que "lo primero que tenemos que hacer es respetar las normas de juego de nuestro partido", que tiene "una hoja de ruta muy marcada".

El PNV, ha rermarcado, es "un partido distinto, que hace las cosas de manera distinta, y ahora, porque alguien quiera despejar una incógnita que ahora no toca, yo no lo voy a hacer". "Que esperen sentados los que quieran forzar que yo me pronuncie sobre algo que no me tengo que pronunciar en público", ha reiterado, para asegurar que "cuando tenga que hablar y donde tenga lo haré y quien tenga que escuchar, escuchará y tomará decisiones", ha subrayado, para apuntar que las decisiones "no son tanto mías como del partido".

Tras señalar que "ahora todo gira en torno a las personas y a esos hiper liderazgos tan marcados, como ahora estamos viendo el movimiento que ha hecho Sánchez de adelantar el congreso para que todo gire en su entorno a su persona", Ortuzar ha insistido en que "en el proceso del PNV no va a girar todo en torno a la figura de la presidencia del PNV", porque "eso cuando toque, tocará, pero ahora todavía no toca".

El presidente del EBB ha considerado "bastante razonable" que primero se establezca "cuál es el proyecto político que quieres hacer". En ese sentido, ha señalado que "el PNV es un partido abertzale, democrático y tiene una hoja de ruta marcada, pero cada cierto tiempo hay que revisarla y ponerla al día y dar" y, "si hay que dar nuevos aires o nuevos enfoques, hacerlo".

"Y cuando tienes ese proyecto político ya definido, tienes que mirar si la organización que tengo hoy en día es la ideal para llevar adelante este proyecto político o tengo que retocarla, y luego es cuando vienen las personas", ha dicho, para reiterar que "no podemos poner las personas antes del proyecto". "Primero el proyecto, después revisar la organización y después las personas", ha repetido, para asegurar que "va a haber tiempo y el partido va a estar en buenas manos, esté quien esté".

Preguntado si le gustaría seguir al frente del partido, Ortuzar ha dicho que "no se trata de eso" para instar a "fijarnos en qué queremos hacer, qué proyecto político queremos presentar a la sociedad vasca para los cuatro próximos años mínimo".