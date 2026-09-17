Óscar López califica al PP de "golpista" y denuncia sus discursos "conspiranoicos" más parecidos a Vox

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa en un diálogo con el director del Festival Internacional de San Sebastián, José Luis Rebordinos, en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Púb - Diego Radames / Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado este jueves al PP de "golpista" por sus "discursos conspiranoicos" que son cada vez "más parecidos" a Vox, a la vez que ha pedido que la justicia "sea igual para todos", negando asimismo que haya llamado a determinados jueces terroristas tras calificarlos de "lobos solitarios".

López ha criticado unas declaraciones de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, donde señaló que "el Estado se defiende del Gobierno. "¿Qué se puede tener en la cabeza detrás de esa afirmación? ¿Qué Estado está defendiendo de qué gobierno? Yo lo que digo es que el PP ha ido demasiado lejos en sus discursos, en sus actitudes, en sus insultos", ha lanzado en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

El ministro ha cargado también contra los 'populares' por sembrar "dudas" de "forma irresponsable" con Marruecos y la crisis de Ceuta pues, en su opinión, el PP está "haciendo discursos de la teoría de la conspiración permanentemente y más parecidos a Vox. "El presidente del Gobierno ha estado al frente de esta crisis desde el minuto uno", ha defendido.

Preguntado por su expresión de 'lobos solitarios', López ha aclarado que no ha querido llamar "terrorista a ningún juez", aunque mantiene que hay "salvapatrias" en todos los ámbitos que atienden la "llamada" del expresidente José María Aznar de "el que puede hacer, que haga". "Hay políticos corruptos, hay periodistas corruptos, y hay jueces corruptos. Los hay", ha enfatizado.

Así, el ministro ha reclamado que "la justicia sea igual para todos, en los tiempos, en los plazos y en las instrucciones". "Lo que no me entra en la cabeza es que para un juez se active una investigación a toda velocidad, con cuatro recortes de prensa, de los cuales tres son falsos" ha afeado López, que ha lamentado que juicios como el 'caso Lezo' y 'Púnica' lleguen diez o quince años después.

Sobre si considera a la jueza María Tardón, que investiga en la Audiencia Nacional la crisis en Ceuta, como una 'loba solitaria', López ha zanjado que no pone "nombre y apellidos", pero ha insistido en que "los jueces no son infalibles". "Se puede tener una opinión, reivindico mi derecho a tener una opinión, y la voy a dar. No me pienso callar", ha reclamado, para defender que la "inmensa mayoría de jueces" hacen "su tarea de forma extraordinaria".