Óscar López dice sentir "orgullo" por las protestas en La Vuelta en Madrid ante una situación "insoportable" en Gaza

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, protagoniza un desayuno informativo de Europa Press, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado este lunes que siente "orgullo" por las protestas de la víspera en Madrid que obligaron a cancelar la última etapa de La Vuelta España ante la "insoportable" situación que se vive en Gaza por el "genocidio" que está cometiendo Israel.

En un desayuno informativo de Europa Press ha afirmado que el pueblo de Madrid "no es de agachar la cabeza y mirar para otro lado" y por tanto le "alivia" y le enorgullece que miles de personas se movilicen en defensa de la paz y contra el genocidio.

"Quienes hoy se indignan no son conscientes de que están muriendo decenas de miles de personas inocentes en Gaza y lo que está pasando en Palestina es insoportable", aunque "afortunadamente" hay personas en Madrid que se han manifestado en contra de los ataques de Israel.

En la misma línea ha asegurado que le enorgullece pertenecer a un Gobierno que "está haciendo que el mundo se mueva" después de las críticas recibidas que acusan al Gobierno de alentar unas propuestas que se han saldado con varios agentes de policía heridos.

