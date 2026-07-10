Óscar López mantiene "tranquilidad absoluta" tras la imputación de Serrano: "No hay nada que temer"

1103208.1.260.149.20260710140147 El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, clausuran el curso 'Derechos humanos y sindicalismo ante la ola reaccionaria' de la UCM en San Lorenzo de El Escorial. - Rafael Bastante - Europa Press

Asegura que el PSOE "actuará" y piensa que se intenta montar un "empate absurdo" con el caso 'Kitchen' del PP

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 10 (EUROPA PRESS)

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que tiene "tranquilidad absoluta" tras la imputación del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, en el 'caso Leire Díez' y ha dicho que no harán "como hicieron otros" en referencia a la presunta trama del PP del caso 'Kitchen'.

En declaraciones a los medios antes de participar en un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo de El Escorial, López ha asegurado que el PSOE "está actuando y actuará, y desde luego que no hay nada que temer" y que "colaborará con la justicia".

En esta línea, López ha criticado que se intente "montar un empate que es absurdo" y ha recordado la imputación del exministro del Interior bajo el gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y su secretario de Estado.

Así, ha denunciado que el PP "utilizó los cuerpos y fuerza de seguridad del Estado para espiar a rivales políticos, para tapar las pruebas que había contra ese partido y para fabricar pruebas falsas contra rivales políticos".

"Yo no le temo a nadie ni a nada", ha sostenido el ministro al ser cuestionado por el 'caso Leire Díez' y la posibilidad de que su partido emprenda acciones legales. Ha insistido en que el PSOE "tomará sus actuaciones y las explicará, según vaya entendiendo".

De todas formas, Óscar López ha subrayado que "la mente de todos" y la prioridad del Gobierno está en el incendio de Los Gallardos, en Almería, que por el momento ha dejado once personas fallecidas y "bastantes personas desaparecidas".