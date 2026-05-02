Óscar López reivindica a España como "socio fiable" de la OTAN y defensor de los valores europeos

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, - MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha reiterado este sábabo un mensaje de "tranquilidad" respecto al papel de España en el ámbito internacional, asegurando que el país es y seguirá siendo un "socio fiable de la OTAN".

Estas declaraciones se producen tras ser preguntado por la retirada de tropas estadounidenses de Alemania y las acusaciones de Donald Trump sobre la postura de países como España e Italia ante el armamento nuclear.

El dirigente socialista ha querido diferenciar claramente la fiabilidad dentro de la Alianza Atlántica de lo que considera el apoyo a una "guerra injusta" liderada exclusivamente por Estados Unidos sin el respaldo de la OTAN y rechazada por la Unión Europea.

En este sentido, ha defendido que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no permitir el uso de bases militares españolas para ataques unilaterales fue un "ejercicio pleno de soberanía" que no resta compromiso con la organización internacional.

Asimismo, ha puesto en valor el papel de España en la defensa de los valores europeos, relatando su reciente encuentro en Chipre con ministros de la Unión Europea. Según ha explicado, las autoridades chipriotas trasladaron su agradecimiento al Ejecutivo español por el envío de un buque para defender al país ante un ataque previo.

"Orgullo de lo que está haciendo el Gobierno de España y orgullo de lo que está haciendo Pedro Sánchez en defensa de la paz, de nuestros valores y de lo que es Europa", ha concluido.