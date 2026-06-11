Óscar López reivindica su libertad de opinión ante sentencias de jueces que son "injustas"

1095298.1.260.149.20260611134127 El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante la séptima edición de Taleñto España, en la Casa del Lector, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). Este foro anual se ha consolidado como punto de encuentro de referencia sobre talento - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reivindicado este jueves su libertad de opinión y expresión ante sentencias que considera que son "injustas", si bien ha defendido que la "inmensa mayoría" de jueces hacen un "trabajo extraordinario".

López se ha reafirmado en sus declaraciones, en las que señaló, durante un acto del diario 'Público' que compartió con el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que hay jueces que prevarican, no todos", advirtiendo además que "la Justicia no gobierna", sino que lo hace el Ejecutivo, que "actúa siempre contra la corrupción" pero no se dejará "atropellar por quienes están intentando mezclar todo para generar una confusión que no corresponde".

En una atención a medios en el marco de la inauguración de la VII edición de 'Taleñto España', el ministro ha indicado que, ante sus críticas a "algunos jueces", no puso "nombre y apellidos", sino que subrayó que "ni todos los políticos son corruptos, ni todas las sentencias son justas".

Así, López ha defendido su derecho a opinar ante condenas que han sido "injustas", como en su opinión lo es la del exfiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos del novio de la presidenta madrileña, a la vez que ha hecho hincapié en que "la inmensa mayoría de jueces y juezas hacen un trabajo extraordinario".

"Es más, lo hacen todos los días en juzgados por toda España, con miles de asuntos, y están haciendo justicia de forma justa. De verdad, lo creo", ha reiterado, para añadir después que "ninguna profesión es infalible". "A mí me encantaría que siempre se respetara la separación de poderes, que siempre la justicia fuera justa y que en política no hubiera casos de corrupción", ha enfatizado.