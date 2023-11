Otegi cree que no hay ninguna "regeneración política" en el PNV porque Pradales es "lo más parecido que hay a Urkullu"

Admite que le habría gustado un "duelo Otegi-Urkullu" y muestra su respeto al Lehendakari "que sale de la política de esa manera"



SAN SEBASTIÁN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha criticado que no haya ninguna "regeneración política" en el PNV porque el nuevo candidato que ha propuesto para Lehendakari, Imanol Pradales, es "lo más parecido que hay a Urkullu" y, por tanto, cree que es una apuesta "continuista" de la formación jeltzale.

Tras considerar que en los próximos meses hasta marzo --fecha en la que podrían celebrarse los comicios autonómicos si se adelantaran-- "no se va a dilucidar" el resultado electoral "salvo que alguien cometa graves errores", ha reconocido que le habría gustado tener "un duelo Otegi-Urkullu".

En una comparecencia en San Sebastián tras la reunión de la Mesa Política de EH Bildu en la que Arnaldo Otegi ha trasladado su decisión de no ser candidato a la Lehendakaritza, ha señalado que no entrará a valorar en términos personales lo que le ha parecido "la salida de la política de esa manera" de Iñigo Urkullu.

En todo caso, sí ha admitido que le gustaría que hubiera habido "un duelo" entre ellos y ha afirmado que, a pesar de no ser aspirantes a la presidencia del Gobierno Vasco, "están a tiempo" de tenerlo. "No hace falta ser candidato para eso. Yo echo de menos ese tipo de debates en televisión entre líderes políticos. Yo encantado de la vida de hacerlo. Ya no será con Urkullu, pero no tengo inconveniente en hacerlo con ninguno", ha subrayado.

Preguntado por un posible adelanto electoral a marzo, el líder de EH Bildu ha subrayado que no cree que el resultado de las próximos comicios en la Comunidad Autónoma Vasca "se vaya a dilucidar" en los próximos dos meses, "salvo que alguien cometa graves errores". "Y esperemos no ser nosotros", ha remarcado.

EL PERFIL DE PRADALES

Arnaldo Otegi se ha mostrado sorprendido por "el perfil del candidato" que ha elegido el PNV --al que no conoce, salvo porque le ha visto "alguna vez"--, porque "es lo más lo más parecido a Urkullu que podría encontrarse en el PNV". "Por tanto, no entiendo muy bien cuál es la regeneración", ha añadido.

En su opinión, el problema "no es que uno cambie de cara en la candidatura", sino "si va a cambiar la política de alianzas, la visión neoliberal" de la formación jeltzale o sus "ambiciones nacionales". "No es un problema de candidatos, es un problema de identidad política, y de crisis política", ha indicado. Desde el "más absoluto de los respetos", ha insistido en que la candidatura de Pradales es "de continuidad, para hacer exactamente lo mismo".

POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

Asimismo, ha censurado que el PNV afirme de forma "permanente" que, junto con Junts, "está para moderar las políticas sociales y económicas del Gobierno bolivariano del Estado". Tras señalar que desconoce qué dirá de esto la formación catalana, ha considerado que esa idea "ahonda un poco en un cierto desnorte en términos políticos e ideológicos".

"Pero yo voy a respetar al Lehendakari, que ha sido sustituido por su partido, y lo que han propuesto es una figura lo más parecida a Urkullu que había en el partido, que da a entender que hay una política de continuidad y que no hay una regeneración, que en política se hace cambiando las políticas, no los candidatos", ha concluido.