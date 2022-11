Otegi dice que los PGE constatan que "no hay Gobierno de PSOE y UP" sin el sostén de quienes quieren marcharse de España

Avisa de que los procesos independentistas no se frenan con el Código Penal" y pide hacer bien el debate sobre la malversación

BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido el acuerdo presupuestario logrado por su formación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que "beneficia a las clases populares", y ha afirmado que "se da la gran paradoja" de que no habría "Gobierno de progreso en el Estado" sin el sostén de las fuerzas de izquierdas que quieren "marcharse" de España. Además, ha advertido de que "los procesos independentistas no se frenan con el Código Penal". "Se parará una vez, pero no se va a parar siempre", ha afirmado.

En una entrevista concedida a Europa Press, Otegi ha rechazado que haya habido un cambio de 'Presupuestos por presos' y ha señalado que el pacto sobre las cuentas está "explicitado" con "luz y taquígrafos". También ha destacado la incorporación de la transferencia de Tráfico en Navarra a la Policía Foral, hasta ahora en manos de la Guardia Civil.

En respuesta a los reproches de PP, Cs y Vox al Ejecutivo por "ceder al chantaje" de EH Bildu al considerar que quiere "expulsar" a la Guardia Civil, ha dicho que el traspaso de esta competencia supone "cumplir la Ley". "Tratan de buscar una estrategia de grandes titulares, que tensione a la gente, que persigue un clima emocional, y hacer pensar con las tripas y no con la cabeza", ha subrayado.

INTERESES VASCO-NAVARROS

El dirigente del partido soberanista confía en que, "algún día", sea posible "negociar un programa de mínimos para defender conjuntamente los intereses de los ciudadanos vasco-navarros en el Congreso" por los diputados de EH Bildu, PNV, PSE-EE, PSN y Podemos, pero todavía no existe "madurez política suficiente".

Tras rechazar que compitan con PNV en Madrid por conseguir logros para los vascos, ha afirmado que, mientras EH Bildu "no tiene inconveniente en reconocer" cuando los jeltzales "sacan algo beneficioso para el país", estos reaccionan "con unos ciertos celos" cuando es a la inversa.

En cuanto a las acusaciones de que la formación soberanista logre acuerdos sobre reivindicaciones o pactos comprometidos con el PNV, ha asegurado que "todo el mundo sabe que antes de que Fleming descubriera la penicilina" la formación jeltzale "ya tenía la fórmula". "Nos parece un debate absurdo", ha añadido.

"BLOQUE DE LA IZQUIERDA PLURINACIONAL"

Arnaldo Otegi ha dicho que solo los votos del PNV "no suman mayoría". "El Gobierno se ha sostenido durante tres años en lo que nosotros llamamos 'bloque de izquierda plurinacional', fundamentalmente EH Bildu, ERC, Podemos y el PSOE, con el concurso del PNV y a veces del BNG", ha manifestado.

En esta línea, ha resaltado que la situación ha cambiado porque "se da la gran paradoja de que no hay Gobierno de progreso en el Estado español, si los que nos queremos marchar del Estado español y además somos de izquierdas, no lo sostenemos". "Sin vascos y catalanes independentistas de izquierda, no hay Gobierno PSOE-Podemos en el Estado y eso nos ofrece la posibilidad de negociar cosas", ha remarcado.

Sobre las manifestaciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegurando que Pedro Sánchez ha logrado sacar adelante sus Presupuestos a cambio de los presos de ETA, ha afirmado que EH Bildu ha explicitado los acuerdos que ha alcanzado y hay "luz y taquígrafos".

"Me da la impresión de que el señor Núñez Feijóo sigue instalado en un marco de debate político que solo interesa a la extrema derecha", ha indicado.

Otegi ha apuntado que el acuerdo "se puede ver, va a estar explicitado en los PGE", y por ello, "van a subir las pensiones no contributivas al 15%, incluso de la gente del PP".

El dirigente de la formación abertzale considera que los populares intentarán "echar el resto" en las elecciones municipales porque creen que serán "como la primera parte de un partido que se va a jugar después en las generales". "El marco que han instalado en términos políticos y de discurso es de hipérbole, basado en que 'hay un Gobierno socialcomunista en el Estado, una traición permanente a España, que no sabemos exactamente bien qué es, y hay un Gobierno títere e hipotecado por fuerzas ocultas'", ha señalado.

Lo que hay en realidad, según ha apostillado, es un Gobierno de coalición de progreso "por primera vez" después de la II República, "y hay un bloque de izquierda plurinacional en el Estado que ha facilitado" ese Ejecutivo, que aunque no hace lo que a ellos les gustaría, porque les "parece absolutamente insuficiente, por lo menos intenta hacer las cosas de otra manera".

Tal como ha aseverado, su pretensión es "frenar a la derecha" porque, a su juicio, el líder del PP no representa a la "derecha moderada", sino que es "el líder del bloque de extrema derecha". "Si Feijóo gobierna, lo va a hacer con Vox y va aplicar una política absolutamente reaccionaria", ha remarcado.

PRESOS

Según ha enfatizado, el acercamiento de los presos de ETA es "cumplimiento de la Ley", algo que siempre han reclamado al Gobierno porque la dispersión era "una ilegalidad". Sin embargo, cree que es "insuficiente" porque, "con la Ley en la mano", la mayoría de los reclusos "estaría en tercer grado".

Arnaldo Otegi ha insistido en su disposición a dar "todos los pasos" en favor de la convivencia, que no puede ser "un marco de disputa política". "Nosotros hemos reconocido el daño causado, nuestra responsabilidad en el sufrimiento, hicimos la declaración del 18 de octubre, y no observamos mucho interés en las otras partes en construir la convivencia, sino en mantener un relato", ha indicado.

El líder de EH Bildu ha señalado que, por el contrario, se encuentran con las declaraciones del ex ministro de Interior José Barrionuevo "jactándose" del terrorismo del GAL, y ha asegurado que sería "una gran contribución a la convivencia" que el Estado reconociera que "ha utilizado la guerra sucia".



SEDICIÓN

Arnaldo Otegi se ha referido a la eliminación del delito de sedición, para asegurar que era un tipo penal "anacrónico". Además, ha dicho que hay que "entender que no se pueden parar los procesos independentistas si las voluntades democráticas mayoritarias de determinadas naciones del Estado lo que quieren es votar y decidir su futuro libre y democráticamente".

"¿Alguien cree que eso se para con el Código Penal?. Se parará una vez, pero no se va parar siempre", ha avisado. En esta línea, ha manifestado que "no se pueden poner puertas al campo" y la alternativa a los procesos independentistas "no es meter a la cárcel, no dejar votar o pegar a la gente".

En cuanto a la posibilidad de modificar el delito de malversación, considera que es "un debate lo suficientemente delicado como para que se haga bien".

SIN PACTO PRESUPUESTARIO EN EUSKADI

El líder de EH Bildu ha afirmado que en Euskadi no han llegado a un acuerdo presupuestario con el Gobierno Vasco porque este "no ha querido", ya que tiene mayoría absoluta e insiste en aplicar "recetas viejas a nuevos problemas", sin abordar medidas estructurales.

Ante los reproches de que apoyan las cuentas estatales y navarras, pero no las de la Comunidad Autónoma Vasca, Otegi ha apuntado que existe "una comunicación mucho más fluida" con los Gobiernos de Madrid y la Comunidad foral. "Y alguien será responsable de esto", ha asegurado, para apuntar que, en el caso concreto de Navarra, tienen una relación "prácticamente diaria" con el Ejecutivo y su presidenta, María Chivite.