Oyarzabal envía un "saludo" a Fernández, al que se refiere como "el concejal este de Vox", tras su polémica en Twitter.

Publicado 30/01/2020 15:05:47 CET

El presidente del PP de Álava y el concejal de Vox en Madrid se lanzaron duros reproches a través de esta red social

VITORIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha aprovechado una rueda de prensa que había convocado este jueves en Vitoria para enviar un "saludo" a Pedro Fernández, al que se ha referido como "el concejal este de Vox", con el que este pasado miércoles se enzarzó en una polémica en Twitter.

El cruce de mensajes entre Oyarzabal y Fernández, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, se inició a raíz de un comentario del dirigente del PP de Álava, que criticó una intervención del edil de Vox en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, durante un debate sobre el denominado 'pin parental'.

En dicha intervención, Fernández reclamó a los representantes de Más Madrid que aparten sus "sucias manos" y que no se acerquen a sus hijos con sus "marxistas deseos y apetitos sexuales", para así "no convertirles en enfermos" como --según dijo-- son los integrantes de la formación progresista.

En respuesta a esas palabras, y en referencia a Fernández, Oyarzabal escribió el siguiente mensaje en Twitter: "¿Quién es éste energúmeno? Qué manera de perder los papeles y hacer el ridículo, y qué apuro estarán pasando sus pobres hijos".

Este mensaje fue respondido poco después por Fernández, que recordó a Oyarzabal que Vox fue "el que con su voto ha permitido que Almeida (PP) sea alcalde de Madrid". "¿Quién es ahora el energúmeno?", indicó el edil de Vox como cierre de este mensaje inicial.

"DERECHITA COBARDE"

Oyarzabal escribió entonces un nuevo mensaje dirigido a Fernández: "Perdone, no lo tome como algo personal, pero de verdad que se me ocurren mejores argumentos y maneras para defender el 'pin parental' y la libertad de los padres. Saludos".

La respuesta del edil de Vox a este nuevo mensaje fue "Es ud. el mejor ejemplo de la derechita cobarde. Y no lo tome como algo personal. Saludos".

Aunque el intercambio de mensajes entre ambos dirigentes a través de Twitter terminó en ese punto, Oyarzabal añadió posteriormente un nuevo comentario en el que, a raíz de las críticas de algunos usuarios a su reacción ante la respuesta inicial de Fernández, afirmaba lo siguiente: "no le he pedido perdón, le he contestado con la educación que él no tiene. Es una manera de empezar la frase".

Este jueves, tras lo ocurrido a través de esta red social, Oyarzabal ha aprovechado una rueda de prensa en Vitoria para dirigir un nuevo mensaje, esta vez en persona, a Fernández: "Saludos al concejal este de Vox".