Page carga contra ERC por reclamar Rodalies: quieren que todo vaya mal, a río revuelto ganancia de pescadores

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla La Mancha, Emiligano García-Page, ha criticado hoy a los independentistas por reclamar el traspaso de Rodalies a Cataluña a raíz del accidente de Gelida (Barcelona), que causó el fallecimiento del maquinista, y les ha acusado de querer que "todo vaya mal" porque "a río revuelto, ganancia de pescadores". Además, ha advertido de que no se pueden llamar de izquierdas y querer los privilegios que están defendiendo.

Page ha realizado estas declaraciones tras acudir a la feria de turismo Fitur que se celebra estos días en Madrid al ser preguntado por las declaraciones de Oriol Junqueras en las que, tras el accidente, ha reclamado el traspaso de Rodalies. Ha dicho confiar en que a los independentistas también les haya "dolido la tragedia". "Todos somos seres humanos", ha dicho antes de afirmar que las tragedias también afloran un "patriotismo emotivo, emocional".

"Es algo que hemos sentido en todos los rincones de España y entiendo que también en los que se consideren menos españoles, porque no tiene nada que ver la política con todo esto", ha señalado en referencia a las tragedias ferroviarias ocurridas en los últimos días, la de Adamuz (Córdoba), con 45 fallecidos y la de Gelida (Barcelona).

Pero dicho esto, ha añadido que los "independentistas están a lo suyo" y creen que cuanto mayor debilidad y precariedad del Gobierno "más se pueden llevar para ellos, más egoismo puede imperar". Page ha calificado esta situación de "precariedad".

CULPA DE LA SITUACIÓN A LA PREPARIEDAD Y PIDE PONER PIE EN PARED.

"La gran factura que estamos pagando entre todos es que el independentismo solo busca su interés y lo busca en medio del ruido político, del enorme frentismo y particularmente de la enorme precariedad que políticamente se refiere en Madrid", ha exclamado.

En su opinión, ahora se necesita "lo contrario", se necesita, ha dicho, "mucha fuerza", elementos cada día más fuertes "vinculen" a los españoles para poner "pie en pared a los que finalmente lo que buscan es simplemente el egoísmo".

Además, ha cargado contra los independentistas que se llaman de izquierdas y que solo hablan de su tierra porque, ha añadido, "les importa un pimiento la gente humilde, los trabajadores de otras zonas de España". "Simple y llanamente no se puede ser de izquierda y querer los privilegios que están defendiendo", ha espetado.