Page llega a Ferraz para escuchar salidas "pero no escapatorias" a la "crisis más seria" de corrupción del PSOE

Ha sido recibido con insultos por decenas de simpatizantes de Pedro Sánchez que se agolpaban frente a la sede del PSOE

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado este sábado que el PSOE vive la "crisis más seria" en términos de corrupción en toda la última etapa democrática de España, por lo que ha acudido al Comité Federal de su partido para escuchar salidas a esta situación, pero "no escapatorias ni vías de escape".

En su entrada al cónclave socialista, que se celebra en la madrileña sede de la calle Ferraz, cree que lo importante es lo que pase mañana y de las salidas políticas "al proyecto que fundó Pablo Iglesias". "Escuchar esas salidas tiene que venir por parte de la dirección. Y la dirección tiene que entender que si no ofrece salidas, si no ofrece soluciones, obviamente forma parte del ruido", ha indicado.

El presidente castellano-manchego considera que es el momento de tener "mucha generosidad" con los que socialistas que lideraron antes el partido y con los que vendrán después. "Es el momento para tener altura política. Y saber y recordar que por muy importante que sean los dirigentes, y les hablo yo en primera persona, son muchísimo más importantes las siglas, el partido, su historia, y muchas cosas que hacemos en favor de la gente. De manera que es un momento para estar a la altura de las circunstancias", ha subrayado.

Page ha señalado que las decisiones que se tomarán hoy en el comité federal son internas, pero su envergadura es "infinitamente mayor que lo que aquí hoy se pueda hablar". "Me importa sobre todo salir con la garantía, con la certeza, de que no hay más, no hay más. De que aquí se ha acabado la situación. Siendo ya muy grave esa certeza", ha añadido.

El dirigente socialista escuchará a Pedro Sánchez hoy en Ferraz pero avisa de que el partido "no puede esconder la cabeza ni aplicar paños calientes". "Esa es la mejor salida que me queda por venir siempre. Esa es la mejor salida", ha insistido.

CRITICA QUE SE COMPARE "AL PESO" LA CORRUPCIÓN DEL PP

El presidente autonómico también ha querido dejar "muy claro" que la derecha "no está en condiciones de ganar ningún tipo de lecciones, ni menos de corrupción del Partido Socialista, ni de otras cosas".

No obstante, ha apuntado que el PSOE no puede considerar la corrupción como "una cosa que se mide en peso". "No vale con tener un poco menos que el Partido Popular, ni medirnos por el listón del Partido Popular. Es un tema mucho más serio. Hemos llevado siempre a gala que hay más intolerancia social en la corrupción en la izquierda que en la derecha. Y creo que eso no es bueno", ha manifestado.

Preguntado a los nuevos nombramientos en la cúpula del partido, Page ha confesado que se ha enterado por los medios de comunicación, como así pasó con la carta del presidente del Gobierno en la que se tomó el año pasado cinco día de reflexión. Y también se ha enterado por los medios de la renuncia como adjunto a la Secretaría de Organización de Francisco Salazar, tras las publicaciones de haber tenido comportamientos machistas.

GRITOS DE "FUERA" Y "SINVERGÜENZA" DE SIMPATIZANTES DE SÁNCHEZ

A su llegada a la sede socialista y durante su comparecencia ante los periodistas, Page ha recibido muchos insultos proferidos por decenas de simpatizantes de Pedro Sánchez que se agolpaban frente a la sede de Ferraz.

"Fuera, fuera", "sinvergüenza" y "miserable" han sido dos de las consignas que más han repetido unas 80 personas que han acudido a las puertas de la sede nacional del PSOE.

Fuentes del entorno de Page consultadas por Europa Press restan importancia a los gritos al presidente manchego a su llegada a Ferraz, asegurando que no tiene influencia a nivel electoral.