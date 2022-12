Page quiere poder salir a la calle, mirar a la gente, ser respetado y avisa: puedes estar muy alto pero tropezar y caer

Pide tener los pies en el suelo y ver un "poquito más allá" porque además de los independentistas están otras CCAA

TOLEDO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido tener "los pies en el suelo" y ha reivindicado poder mirar a los ojos de la gente, salir a la calle y ser respetado. En este contexto, ha pedido mirar un "poquito más allá" para, además de ver a los independentistas, ver también al resto de comunidades autónomas. Además, ha señalado que se siente acompañado tras sus críticas contra la rebaja de la malversación y ha avisado de que "se puede estar muy alto" pero entrar en "vértigo", caerse, tropezar y no entender lo que piensa la gente.

"Me decían esta mañana que hay que tener altura de miras", ha exclamado Page en referencia a la petición que le ha hecho el primer secretario del PSC, Salvador Illa, aunque sin citarle. No obstante, el propio Illa ha asegurado públicamente que en su conversación con el presidente de Castilla La Mancha le había señalado que había que tener altura de miras.

Pero Page ha añadido que él "le diría a los políticos en España que si suben alto, además de ver a los independentistas, si miran un poquito más" también pueden llegar a ver Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y "con más empeño" pueden llegar "hasta Ceuta, Melilla y las Canarias".

El dirigente castellano-manchego ha reivindicado que en política el poder "mirar a la altura de los ojos a la gente", ser respetado y poder salir a la calle. "Esa es la altura que yo reclamo, la del conjunto, porque es muy fácil", ha apostillado.

"La realidad es que se puede estar muy alto, lo que no hay que perder nunca son los pies en el suelo, porque si no, te caes o tropiezas y puedes no entender lo que piensa la gente", ha destacado este jueves durante su intervención en el acto de presentación en Toledo de la campaña 'Navidad en compañía. Ningún mayor solo'.

Al hilo de esta iniciativa ha comentado: "Hay veces que cuando hablo estoy solo, pero no me siento solo cuando digo las cosas que digo". Y se ha referido a José, una persona que ha intervenido antes que él para señalar que le había dicho que el otro día hizo unas declaraciones "muy saladas". "A lo mejor me pasé en la sal, seguramente, según quién las tome", ha admitido.

"LOS QUE SUBEN A LA LUNA SON LUNÁTICOS Y SI VAN A MARTE, MARCIANOS"

Pero ha añadido que no se siente solo por haber hecho esas declaraciones. "Al contrario, es bajarme del atril y sentirme enormemente acompañado, aunque a lo mejor seamos muy poquitos los que lo digamos".

Además, y refiriéndose a la petición que le han hecho de tener altura de miras, ha señalado que la altura que quiere tener como presidente es la de ser respetado por su gente. "A ver si alguno va a tener tanta altura que, de tanta altura, entremos todos en vértigo", ha advertido.

"Yo me muevo en coche o andando, y eso me permite normalmente estar todo el tiempo con la altura de la gente, pero sin perder la perspectiva de la calle, del suelo, los que suben a la luna son lunáticos y si van a Marte, marcianos", ha remachado.