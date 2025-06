País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias y Canarias respaldan la propuesta del Gobierno en vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ofrece una rueda de prensa posterior a la reunión de la XXVIII Conferencia de Presidentes, en Palau de Pedralbes de Barcelona, a 6 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Durante la co - David Zorrakino - Europa Press

Rodríguez señala que comenzará a trabajar de manera bilateral con estas cinco CCAA a partir del próximo lunes

Los gobiernos autonómicos de País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias y Canarias han aceptado la propuesta anunciada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a favor de un acuerdo estatal por la vivienda, que incluye más financiación y blindar de forma indefinida la protección pública.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado en rueda de prensa que este acuerdo salido de la Conferencia de Presidentes de Barcelona significa que se comenzará a trabajar con estas comunidades "de manera bilateral" a partir del lunes que viene sobre vivienda. "La urgencia es tal que no tenemos un minuto que perder. Ante la emergencia acción, ante la emergencia determinación", ha subrayado la ministra del ramo que ha celebrado el respaldo de "gobiernos responsables" al plan de vivienda.

El presidente del Gobierno ha llevado a la XXVIII Conferencia de Presidentes su propuesta de vivienda, que había trasladada previamente por carta a los presidentes autonómicos "para impulsar un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda con más financiación, menos especulación y más transparencia".

Según Moncloa, el objetivo es "que se triplique la inversión pública en este ámbito", pasando de los 2.300 millones en el periodo 2022-2025 a unos 7.000 millones de euros para los próximos cinco años. En este contexto, el Gobierno se ha comprometido a financiar el 60% de esta cantidad y que las comunidades, que también tienen competencias en materia de vivienda, aporten el 40% de los recursos restantes.

Rodríguez ha defendido que las medidas propuestas por el Gobierno con "fácilmente asumibles". Se trata, ha explicado, de "un nuevo Acuerdo por la Vivienda que plasma la política de vivienda integral y pública del Gobierno, que cambia el paradigma, para que la vivienda sea considerada un bien social, además de un derecho". "Falta voluntad política, convicción, lealtad institucional y recursos económicos", ha denunciado.

Al respecto, la ministra ha destacado que la propuesta ha sido admitida "inequívocamente" por cinco CCAA: Cataluña, Euskadi, Navarra, Asturias y Canarias, con las que comenzará a trabajar de manera bilateral a partir del lunes que viene.

"No hace falta reglamento ni estatutos para decir sí a más presupuesto para vivienda, sí a protegerla para siempre, y a más transparencia", ha afirmado al referirse a la actitud de las comunidades autónomas del PP o el gobierno socialista de Castilla-La Mancha que no se han sumado. "Tenemos claro que es nuestra prioridad política, no discutimos de competencias, todos somos competentes, nos ponemos a trabajar con todos los recursos a nuestra disposición", ha resumido.

En este marco, el Ejecutivo también ha propuesto blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas de protección pública financiadas con fondos estatales, así como la creación de una base de datos pública que permita a la ciudadanía y a las Administraciones conocer los precios reales de compra-venta o alquiler.

APOYOS AL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA

Previamente, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que se debe abordar el tema de la vivienda en España y ha pedido compartir diagnósticos e "intentar llegar a acuerdos" en este ámbito, al tiempo que ha agradecido a Sánchez la propuesta presentada en esta materia.

"Quiero agradecer que el presidente del Gobierno nos haya hecho una propuesta para ir más allá en políticas de vivienda y quiero decir que, desde Cataluña, seguiremos intentando estar a la vanguardia en todas estas cuestiones", ha expresado.

Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, ha trasladado que, si bien Euskadi no forma parte del plan estatal de vivienda que propone Sánchez, coinciden en la necesidad de "aumentar la oferta, tanto pública como privada", y observan "positivamente" que se incremente la inversión en vivienda protegida.

Respecto a la propuesta de mantener la calificación permanente de la VPO, el Lehendakari ha destacado que se trata de una medida que "ya se viene haciendo en Euskadi desde 2003" y ha asegurado que los datos de registro de viviendas "ya se comparten en Euskadi". "Euskadi es la comunidad que tiene mayor ratio de vivienda protegida en el conjunto del Estado", ha remarcado.

Más allá de estas cuestiones, en el ámbito de la vivienda, Pradales ha planteado algunas propuestas adicionales, como recibir financiación extraordinaria por parte del Estado para aquellos que "estamos haciendo los deberes, declarando zonas tensionadas, a fin de aumentar la oferta de vivienda equilibrada, porque no todos están haciendo los deberes y Euskadi sí los está haciendo".

IMPULSAR VIVIENDA ASEQUIBLE

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha lamentado que no se haya llegado a un acuerdo en materia de vivienda y ha confirmado que Asturias se sumará al nuevo plan estatal de vivienda, que prevé una inversión de 7.000 millones de euros, de los cuales el 40% deberá ser complementado por las autonomías. Su comunidad recibiría una aportación estatal que podría superar los 200 millones de euros, lo que permitirá impulsar la construcción de vivienda pública asequible, según ha defendido.

Barbón ha anunciado además que la futura ley de vivienda del Principado blindará la vivienda de promoción pública para evitar su especulación y venta, y creará un observatorio autonómico de vivienda.

Asimismo, ha propuesto la distribución de las inejecuciones presupuestarias de fondos europeos destinados a la rehabilitación entre aquellas comunidades que tienen proyectos y capacidad de ejecución y aportan fondos propios y continuar transfiriendo a Euskadi los suelos aún hoy pertenecientes al Estado que tengan un planeamiento urbanístico adecuado y pactado con los ayuntamientos para construir vivienda protegida.

En este sentido, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha lamentado que no haya habido acuerdos en materia de vivienda, algo que ha achacado a "intereses partidistas que han distorsionado" el encuentro. ".

Chivite ha recordado que el presidente Pedro Sánchez "había propuesto un pacto por la vivienda" y ha resaltado que dos de las medidas incluidas en este pacto, como son "blindar" las viviendas públicas de manera indefinida y hacer un observatorio público de los datos de vivienda, ya se están llevando a cabo en Navarra. Si bien ha reconocido que Navarra no entra "en ese pacto de reparto en las comunidades", se ha comprometido a "incrementar el esfuerzo presupuestario en materia de vivienda".

CANARIAS TAMBIÉN LO APOYA

Aparte de la inmigración, Clavijo ha mostrado también su apoyo al plan de vivienda propuesto por el presidente Pedro Sánchez. Además ha dicho que le sugirió al presidente darle "más potencia de pegada" si se admite que comunidades autónomas y corporaciones locales puedan destinar el superávit a la construcción de vivienda pública, sostenible y protegida.

Igualmente ha reclamado el apoyo del Gobierno para la modificación de la ley de bases y del régimen local con el fin de que los ayuntamientos, a través de medidas fiscales, puedan "penalizar o restringir" la compra de vivienda por parte de extranjeros ya que en Canarias representa un tercio de las operaciones, medida que ha sido avalada ya en el Comité de las Regiones de la Unión Europea.