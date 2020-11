Parlamento Vasco rechaza tramitar la proposición de ley de EH Bildu para garantizar el derecho a saber euskera

VITORIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves la toma en consideración de la proposición de ley presentada por EH Bildu para garantizar el derecho a saber euskera, que solo ha contado con el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU.

El Consejo de Gobierno manifestó el pasado 13 de octubre su criterio desfavorable a la tramitación de esta proposición de ley por considerar que varias de las cuestiones planteadas por la iniciativa de EH Bildu han sido ya debatidas o incorporadas y encauzadas en las políticas y programas del Gobierno Vasco.

El objetivo de la ley que propone EH Bildu es garantizar el derecho a saber euskera sin que nadie pueda ser discriminado por motivos económicos o por estar domiciliado en uno u otro municipio y que su aprendizaje sea gratuito. La proposición de ley también hace referencia al sistema educativo y plantea que todo el alumnado acredite el nivel B2 de euskera al acabar la ESO.

El Parlamento ha rechazado su toma en consideración con el voto a favor de Elkarrekin Podemos-IU, y el voto negativo del resto de grupos parlamentarios --PNV, PSE, PP+Cs y Vox--.

La parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre ha recordado que a mediados de la pasada legislatura su formación presentó "prácticamente la misma" proposición de ley que obtuvo el criterio favorables del Gobierno y de la Cámara vasca -- excepto el PP--.

"Dos años después, con una pandemia y unas elecciones, el Gobierno ha cambiado de opinión y ha dado criterio desfavorable con unas razones difíciles de entender", ha criticado antes de afirmar que el Ejecutivo "ha dado pasos atrás" y este rechazo es "otra de las consecuencias de la política de rodillo" de PNV y PSE.

Agirre ha lamentado que el sistema educativo "todavía no garantiza que todo el alumnado tenga un buen conocimiento del euskera al finalizar la enseñanza obligatoria" y ha recordado que la enseñanza de personas adultas no es un derecho universal, por lo que "todavía hay que pagar un dinero para pagar euskera", y "no se ofrecen las mismas oportunidades" porque según el municipio se facilitan diferentes ayudas para estos estudios.

En el turno a favor, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Miren Gorrotxategi ha lamentado que el rechazo a la iniciativa porque, aunque "no da respuesta a todos los problemas", hay algunos principios que "sí se deberían recoger por ley", como las relacionadas con la "gratuidad de la enseñanza", porque considera que "cuando se acaba la enseñanza obligatoria no se garantiza que se tenga un nivel suficiente de euskera". Además, ha criticado que los adultos "tienen que hacer una inversión económica importante si quieren saber euskera".

EXPLICACIÓN DE VOTO

Desde el PNV, Aitor Aldaroso ha aclarado que han rechazado esta iniciativa porque hay diferencias entre la propuesta aprobada hace un año y la presentada este jueves, que "se ha teatralizado", y ha puesto como ejemplo que se pida la gratuidad hasta el nivel C1, "cuando ya es un objetivo de esta legislatura". "Parece una carrera para ver quién llega más lejos y corre más. Actuar así es estéril", ha advertido antes de pedir "sacar --al euskera-- del debate político".

El parlamentario del PSE Eneko Andueza ha destacado las medidas "importantes" adoptadas para la promoción del euskera en los últimos años y ha mostrado el apoyo de los socialistas en la normalización del euskera. Sin embargo, cree que "no es necesario una nueva ley" porque para esto "ya se cuenta con la ley del euskera", aunque ha reconocido que "quizá haya que actualizarla".

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha defendido que "no es necesaria" una ley como la propuesta por EH Bildu "y más tras el criterio desfavorable del gobierno" en el que recordaba los instrumentos y medidas que pone a disposición de los ciudadanos. Además, cree que la iniciativa busca "usar la lengua como un argumento político al margen de necesidades y de la realidad" y ha defendido que el aprendizaje del euskera en personas adultas "no puede depender de un gratis total".

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha rechazado la proposición de ley de EH Bildu porque cree que busca "obligar a la población" a aprender euskera y que poner como condición tener un nivel B2 para acabar la ESO "lastra a las clases más humildes". "La educación obligatoria no debe ser una prueba para ver quién es más y mejor euskaldun", ha defendido.