Parte del Gobierno cuestiona la continuidad de Mercedes González en la Guardia Civil tras sus reuniones con Leire Díez

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno insiste en respaldar a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, después de conocerse que se reunió en varias ocasiones con la exmilitante socialista Leire Díez, aunque voces dentro del Consejo de Ministros ponen en cuestión esta posición y se inclinan por su salida.

"Cada uno sabe lo que tiene que hacer, yo sé lo que haría" dice un integrante del Consejo de Ministros, que considera que cuando una "friki" como Díez busca un acercamiento y pide gestiones hay que huir "como de la peste".

Sin embargo, el Ejecutivo ha trasladado de manera oficial su apoyo a González a pesar de que recibió en varias ocasiones a la investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que la acusa de encabezar una trama para entorpecer causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE.

El propio presidente Pedro Sánchez marcó la pauta el pasado viernes desde Montenegro al trasladar explícitamente su "apoyo" a González, de la que destacó su "profesionalidad" y "honestidad". Destacó además que está haciendo un trabajo "muy positivo" dentro de la institución.

En la misma línea, fuentes de Moncloa tildaron de "impecable" el comportamiento de González y justificaron sus encuentros con Díez señalando que "nadie está libre de que se le acerque alguien a pedir algo". En cualquier caso han negado que las investigaciones internas iniciadas a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se iniciasen a petición de la investigada.