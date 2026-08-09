El Partido de la Izquierda Europea (PIE) lamenta los "trágicos" hechos de Ceuta y critica la complicidad de la UE

Cientos de personas migrantes en Ceuta - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido de la Izquierda Europea (PIE), formación de ámbito internacional de la que forman parte Izquierda Unida y el PCE junto a más de otra veintena de fuerzas políticas, ha lanzado un manifiesto en el que valora los "trágicos" hechos ocurridos en Ceuta, así como las diferentes respuestas a nivel estatal e internacional que han recibido, "en su mayor parte interesadas y negativas".

El PIE denuncia que no se trata de un "suceso fortuito", sino de "una maniobra criminal orquestada por la monarquía alauita" y permitida por la 'Fortaleza Europa', que utiliza vidas humanas "como moneda de cambio geopolítica".

"Esta afluencia masiva no fue un accidente, sino un acto deliberado de las autoridades marroquíes, que 'dejaron de actuar como frontera' tras la visita del presidente español Pedro Sánchez a Argelia", ha argumentado.

Además, el partido ha criticado el "doble rasero" de la Administración Trump en esta grave crisis, que "elogia a Marruecos como 'pilar de la estabilidad', mientras ignora sus crímenes en el Sáhara Occidental e, incluso, llega a instigar una nueva 'Marcha Verde' hacia Ceuta y Melilla".

En cuanto a la Unión Europea (EU) el Partido de la Izquierda Europea exige que se "ponga fin a la externalización de las fronteras y que se adopte una política migratoria basada en la solidaridad y la justicia social, liberándonos de la subordinación a regímenes que se enriquecen a costa del sufrimiento de los más vulnerables".