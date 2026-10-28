Pasajeros varados en Atocha tras el accidente recurren a coches de alquiler, taxis y buses y denuncian subida de precios

Jesús, José, Carmen, María y Paqui, esperando el coche de alquiler. - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decenas de pasajeros que se han quedado sin tren a Andalucía debido a la cancelación de sus viajes por el accidente ferroviario en Urda, que ha dejado al menos 68 personas fallecidas, han recurrido a coches de alquiler, Uber, autobuses y taxis para llegar a su destino en el sur.

Jesús, que es capitán de barco, había atracado en Barcelona y se dirigía en tren a Jerez de la Frontera, cuando se ha enterado de la noticia y de la imposibilidad de llegar a su destino. En ese momento, ha decidido reservar un coche de alquiler que le ha costado 60 euros.

Poco después, cuando lo ha reservado Jose, un joven que viajaba desde Lérida y al que también le han cancelado el tren, el precio había subido hasta 160 euros.

Sobre el accidente, Jose reconoce que ya no se siente seguro al montar en tren. "Siento decepción, que pase dos veces en un año y en la misma vía", ha lamentado, asegurando que se está replanteando volver a subir a un tren. "Vas con la idea de estar poniendo en riesgo tu vida", ha precisado a Europa Press.

Por su parte, Jesús, que coge el tren con mucha frecuencia, ha recordado la cantidad de "incidencias" que está sufriendo en esta línea desde hace tres años y especialmente este último. En una ocasión, según recuerda, el vagón siguiente al suyo salió "ardiendo", y a esto se suman los "retrasos".

Al final, Jesús y Jose, junto a Carmen, María y Paqui, otras viajeras afectadas procedentes de Barcelona a las que han conocido durante la mañana, han cogido juntos una furgoneta y esperan llegar a Jerez por la noche.

Por otro lado, Cristian, un ciudadano residente en Estados Unidos que viajaba acompañado de su hermana ha relatado que tenían que coger el AVE de las 15:30 horas y, al ser cancelado, han buscado otra forma de llegar.

"Uber es la única alternativa que hemos encontrado hasta ahora porque íbamos a rentar un auto y no fue posible para mí porque tengo que tener licencia de conducir internacional", ha explicado a Europa Press.

Para reducir el coste, Cristian ha indicado que se han coordinado con otros pasajeros en la propia terminal. En concreto, ha puntualizado que viajan en un vehículo "tipo furgoneta" y que el precio "sale aproximadamente a 120 euros por persona".

Mientras, Fernando y sus amigos se enteraron de la gravedad de la situación en pleno trayecto en tren. Se habían subido en Lérida y se dirigían a Málaga. "En la mitad del trayecto nos hemos enterado de que se había producido esta desgracia", ha señalado.

Según relata, la tripulación les notificó la imposibilidad de llegar a su destino. "A partir de aquí nos teníamos que buscar la vida", ha comentado. Como alternativa, han optado por alquilar un coche, aunque a las 13:30 horas seguían esperándolo. "Ya lo hemos pagado pero no hay coches", ha subrayado.

"LA DESGRACIA ES EL ACCIDENTE, NO LO DEMÁS"

En todo caso, otro de los amigos, José, se ha mostrado comprensivo ante la falta de coches debido al choque. "El problema es el accidente que ha habido, no todo lo demás. No tiene sentido ahora quejarse de que no me den un coche. Lo darán cuando me toque. La desgracia es el accidente", ha insistido.

Si bien, el grupo también ha denunciado que "se han aprovechado" con los precios. "Nosotros lo hemos hecho por Internet y nos cobraban 250 euros o así por dejarlo en Málaga", han apuntado.

Desde la parada de taxis de la estación, un conductor asegura que varios compañeros taxistas están de camino a Andalucía con pasajeros afectados por la suspensión de la circulación ferroviaria. Según explica, un trayecto en taxi al sur puede llegar a costar 600 euros.

Asimismo, comenta que durante la mañana de este miércoles ha realizado numerosos viajes a la Estación Sur de Autobuses, siendo este medio de transporte otra de las alternativas a la que han recurrido los afectados.