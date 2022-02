Pastor acusa a Batet de no permitir que la Mesa se reuniera tras personarse el diputado del PP para cambiar su voto

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular y miembro de la Mesa del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha acusado este viernes que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, de no permitir que la Mesa se reuniera, después de que el diputado 'popular' Alberto Casero se personara por un error en el voto telemático, como recoge el reglamento.

"La decisión de que este señor pueda votar o no es de la Mesa, no es una decisión de la presidencia", ha apuntado. Pastor se ha referido así a que Batet no convocó a la Mesa del Congreso, el órgano competente para tomar una decisión sobre Casero, después de que este acudiera a la Cámara para anular su voto telemático porque lo que reflejaba el certificado no correspondía con lo que él había votado.

"Es una competencia que tengo yo también. A mí se me ha privado que no ejerciera el papel como órgano de Gobierno de la Cámara", ha denunciado Pastor en una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press. Como miembro de la Mesa, Pastor ha reprochado a Batet que no haya podido ejercer la obligación y el derecho de defender al diputado 'popular, al no haber sido convocada.

LA PANDEMIA NO HA DEROGADO LA REGULACIÓN DE LA CÁMARA

Sobre si la regulación del Congreso de los Diputados -- que recoge que hay que llamar a los diputados que votaran telemáticamente para comprobar el sentido de este-- estaba vigente, después de que durante la pandemia se aplicara otra norma, Pastor ha asegurado que la crisis sanitaria no ha derogado "los derechos" que tienen los parlamentarios.

Es por ello que ha sostenido que Batet debería haber convocado a la Mesa del Congreso para debatir sobre si Casero podía votar presencialmente porque el diputado tenía "todo su derecho".