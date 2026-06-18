Urtasun descarta un adelanto electoral pero pide al PSOE que actúe ante la corrupción: "No puede esconderse"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una atención a medios. - ÁLEX CÁMARA - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha descartado un adelanto electoral y ha vaticinado que la legislatura llegará hasta el final, si bien ha trasladado la preocupación de Sumar por los casos de corrupción que afectan al PSOE y ha pedido a su socio de Gobierno que tome "decisiones valientes".

"Hay informaciones preocupantes de las cuales el PSOE no puede esconderse simplemente en que hay una operación contra el Gobierno, que existe", ha declarado en una entrevista 'La noche en 24 horas' de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que lo "acontecido en la calle Ferraz" de Madrid --ubicación de la sede federal del PSOE-- supone "un lastre para la mayoría progresista".

"Todas las cosas que afectan al señor [José Luis Rodríguez] Zapatero son cosas sobre las cuales el Partido Socialista tiene que dar explicaciones", ha continuado, al tiempo que ha apuntado que el expresidente del Gobierno "ha defraudado a mucha gente".

Con todo, el ministro ha defendido que el Gobierno está "entrando en el tramo final de la legislatura" y ha argumentado que no habrá adelanto electoral porque el Gobierno no va a convocarlas y porque no hay una mayoría "suficiente" en el Congreso para una moción de censura.

"Junts nunca van a participar de una moción de censura de la mano de Vox", ha aseverado.

No obstante, ha señalado que el que no haya una mayoría parlamentaria no puede ser la única razón para que la legislatura continúe. "El PSOE tiene que tomar decisiones valientes", ha espetado.

LA MESA DEL CONGRESO Y LAS ENMIENDAS DE JUNTS Y PP

Por otro lado, Urtasun ha defendido que la Mesa de la Cámara Baja "hizo su trabajo", "avalada por el criterio de los letrados", al ser preguntado por que Sumar y PSOE hayan impedido que el Congreso vote las enmiendas de PP y Junts que emplazan a Pedro Sánchez a convocar elecciones.

"Si uno quiere elecciones, en el Congreso tiene un instrumento, que es la moción de censura", ha argüido Urtasun. "Lo que no vale es no querer participar de una moción de censura de la mano de Vox y luego tratar de hacer ver que sí a través de una enmienda", ha criticado.

El portavoz de Sumar ha insistido en que "los parlamentos tienen unas normas" y "hay que respetarlas".

PONE EL FOCO EN LOS PRESUPUESTOS

El dirigente de Sumar también ha incidido en que ahora la tarea del Gobierno es "hablarle al país a través de una propuesta de presupuestos que sea digna de lo que este país necesita". "Y luego iniciar una discusión parlamentaria y ver lo que ocurre", ha añadido.

Urtasun ha asegurado que no inicia este ejercicio de diálogo presupuestario desde la perspectiva de que "van a ser derrotados" y ha señalado que el PNV ha dicho que antes de convocar elecciones se discutan los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En este punto, el ministro ha defendido que para Sumar es importante que las cuentas públicas sean las "de la vivienda, la prestación universal por crianza, para, de una vez por todas, afrontar la pobreza infantil": "Vamos a pedir que haya mucha fiscalidad en estos presupuestos, ya lo avanzo".