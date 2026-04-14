Patxi López ve "impoluta" la actuación de Begoña Gómez: "El tiempo y la justicia real pondrán a Peinado en su sitio"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este martes que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, realizó su actividad profesional de manera absolutamente impoluta y ha afirmado que "el tiempo y la justicia real pondrán a cada uno en su sitio, y también al juez Peinado", el magistrado que ha procesado a Gómez por cuatro delitos.

Preguntado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces expresamente por si el Partido Socialista cree que Begoña Gómez realizó su actividad profesional "de una manera absolutamente impoluta", López ha respondido tajantemente que "sí".

Sobre el malestar expresado en el Consejo General del Poder Judicial por las críticas proferidas contra Peinado por parte del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el dirigente socialista ha respondido que ellos están molestos con otras críticas y que no ve a algunos jueces quejándose "por las declaraciones que vienen desde otro sector".

TODO CON TAL DE "ATACAR" A SÁNCHEZ

Durante su comparecencia, López también ha aprovechado para cargar contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de haber perdido "cualquier atisbo de moral y ética" en su obsesión por "atacar" al presidente Pedro Sánchez.

En concreto, sobre la situación internacional, el portavoz ha insistido en que mientras que el Gobierno está en contra de los "desvaríos" de los presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de Israel, Benjamin Netanyahu, y apoya la "mediación" para defender la paz, en el PP nadie opina sobre nada relativo a la guerra y sus actores.

"No tienen opinión, pero banalizan con la guerra y sus consecuencias. Han perdido cualquier atisbo de moral y ética en su obsesión por atacar a Sánchez", ha denunciado López, quien percibe en los 'populares' "desorientación" y "pérdida de valores".

Por no opinar, dice López, no lo hacen ni tan siquiera sobre las declaraciones que realizó este lunes el Papa León XIV sobre la guerra y Trump. "Nosotros estamos con el PP, y el PP ¿con quién?", ha preguntado.

Y MIENTRAS NEGOCIAN CON "EL ORBAN DEL SUR"

Tampoco se ha olvidado el exlehendakari de mostrar su satisfacción por que en Hungría haya perdido la ultraderecha y "el populismo que quiere acabar con Europa desde dentro", y todo para criticar que el PP también se alegre de la salida de Víktor Orbán del poder y, sin embargo, estén negociando con "el Orban del sur, que es Abascal".

"Quien llora por la pérdida de Orban es Abascal y quien pacta con Abascal es Feijóo, por lo que no se puede (el PP) alegrar y luego en España pactar con los mismos que defienden a Orban y antieruropeísmo", ha señalado López, antes de denunciar la "hipocresía" de Feijóo y la actitud "infantil" de su partido por pensar que, tras la caída de Orbán, el siguiente será Sánchez.