PDeCAT avisa de que el Gobierno ha puesto "difícil" aprobar los próximos Presupuestos por la baja ejecución

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha avisado de que la baja ejecución presupuestaria en Cataluña el pasado año y las "excusas de mal pagador" que a su juicio ha ofrecido el Gobierno, ponen "muy difícil" que el Ejecutivo pueda aprobar los próximos Presupuestos Generales, que en principio deberán tramitarse a la vuelta del verano.

El PDeCAT, con sus cuatro diputados, fue uno de los aliados parlamentarios del Gobierno de coalición que apoyó los Presupuestos Generales del presente año, pero el escenario político ha cambiado. Las relaciones entre el PSOE y Esquerra se han enfriado por el espionaje de 'Pegasus', e incluso en el propio Consejo de Ministros puede haber diferencias respecto de compromisos anunciados por Pedro Sánchez como el aumento del gasto militar.

Y los datos de ejecución presupuestaria han abierto otra brecha entre los partidos independentistas catalanes y el Gobierno, al que reprochan que en Madrid se desarrolla todo el gasto comprometido y en cambio en Cataluña sólo se ejecuta un 35%.

En rueda de prensa en el Congreso, Ferran Bel ha censurado la falta de explicaciones del Gobierno al respecto, pues más bien cree que tanto la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, como la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, solo están ofreciendo "excusas burdas de mal pagador".

"NOS TOMAN POR TONTOS"

A su juicio, la baja ejecución presupuestaria en Cataluña "no tiene parangón" en otras comunidades y critica que la respuesta del Gobierno sea escudarse en el covid o pedir que no se "hurgue" para no ahondar en la desafección de Cataluña. "Nos toman por tontos", protesta.

En este contexto, el partido heredero de la antigua Convergència avisa de que la negociación de los próximos Presupuestos va a ser más difícil: "El Gobierno debe saber que si pretende aprobar unos nuevos presupuestos dando excusas de mal pagador y que todavía indignan más, va a tener más difícil aprobarlos", ha advertido.

Ferran Bel celebra que el gobierno anuncie avances en proyectos históricos de Cataluña, pero el problema es que le suscitan una "incredulidad absoluta" dada la baja ejecución presupuestaria que se está viendo. Por ello, exige hacer "un análisis serio y riguroso, inversión por inversión y fijar objetivos a corto plazo. "Si no se ponen soluciones va a ser muy difícil llegar a acuerdos", concluye.