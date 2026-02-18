El presidente cree que Felipe González tardará en votar al PSOE porque él piensa volver a presentarse

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que el expresidente Felipe González tardará en volver a votar al PSOE porque él piensa volver a presentarse a las próximas elecciones generales.

Así ha respondido hoy en rueda de prensa desde la India, donde se encuentra de viaje oficial, al ser preguntado por las últimas críticas de Felipe González al Gobierno de Pedro Sánchez y a su afirmación de que en las próximas elecciones votará en blanco porque no quiere votar a Pedro Sánchez.

El jefe del Ejecutivo se ha preguntado dónde estaba la noticia en estas críticas porque, en su opinión, lo noticioso sería que el expresidente apoyara alguna de las cosas que hace su Gobierno. "El titular sería al revés", ha exclamado recordando que Felipe González lleva bastantes años manifestando su disconformidad con las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No obstante, ha señalado que está encantado de que siga siendo militante del PSOE y ha esperado que en el futuro vuelva a votar a su partido. Pero eso sí, ha señalado irónicamente, que ese futuro "será lejano" porque él se va a volver a presentar a las próximas elecciones generales que, si se convocan cuando tocan, tal y como recalca siempre Sánchez, serán en 2027.

En cuanto al breve saludo que intercambiaron ayer Felipe González y Pedro Sánchez, este último ha negado que fuera "frío", señalando que se trató de un saludo "normal como se dan las personas" porque se encontraban en una fila. El saludo se produjo durante la asistencia de ambos al acto de homenaje a la Constitución de 1978 en el Congreso, al conmemorarse que sea la de mayor longevidad de las que ha tenido España y contó con la presencia de los Reyes.