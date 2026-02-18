Sánchez admite que su electorado se quedó en la abstención en Aragón y Extremadura e intentará movilizarlo en generales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), mantiene un encuentro con el primer ministro de la República de la India, Narendra Modi (i), en Hyderabad House, a 18 de febrero de 2026, en Nueva Delhi (República de la India). - Pool Moncloa/Fernando Calvo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha culpado de los malos resultados del Partido Socialista (PSOE) en Extremadura y Aragón a la "abstención" de su electorado y ha asegurado que trabajará para que se movilice cuando lleguen las elecciones generales previstas para 2027.

En una rueda de prensa desde Nueva Delhi, el presidente ha afirmado que analizará por qué sus votantes han preferido no acudir a las urnas antes que votar al PSOE. Aunque ha añadido que existen algunos "elementos" que han podido fomentar la abstención, ha rechazado lanzar hipótesis: "Cuando tengamos ese análisis les responderemos".

El jefe del Ejecutivo ha comparecido después de participar en una cumbre sobre Inteligencia Artificial (IA) en el primero de los dos días de visita oficial a la India para conseguir inversiones. En la mañana de este miércoles, se ha reunido con empresarios a los que ha trasladado que España es un "socio estratégico" que ofrece "crecimiento, estabilidad, talento e innovación".