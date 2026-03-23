Pedro Sánchez y el PSOE se despiden de Manuel Escudero: "siempre militó en la vanguardia de las ideas"

Archivo - Manuel Escudero en rueda de prensa en la sede del PSOE - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE se han despedido del exembajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Manuel Escudero, tras su fallecimiento en la mañana de este lunes.

El líder del Ejecutivo ha lamentado en una publicación en la red social 'X', recogida por Europa Press, la pérdida de "un compañero y amigo" que "siempre militó en la vanguardia de las ideas" y ha agradecido el compromiso de quien hasta esta mañana ostentaba la presidencia de la fundación Avanza, el think tank del PSOE que creó Sánchez: "Nos enseñó a pensar desde el compromiso con los valores progresistas".

"Mi cariño a su familia y seres queridos. Te echaremos de menos", ha concluido su mensaje de la misma manera que lo ha hecho el partido socialista en sus condolencias publicadas en la misma red social.

Por su parte, el PSOE ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de Escudero, a quien destaca como un "gran compañero comprometido con la justicia social y el progreso" de España. "Su dedicación, inteligencia y vocación de servicio dejan una huella imborrable", ha agregado el partido sobre quien perteneció a la formación durante más de cuatro décadas.

Así, los socialistas se han despedido del también excoordinador la candidatura de Josep Borrel entre 1998 y 1999, exdiputado entre 2003 y 2004 y secretario de Política Económica y Empleo del PSOE tras la vuelta de Pedro Sánchez a la secretaría general del partido en 2017: "Que la tierra te sea leve".