Pedro Sánchez visita este viernes Ceuta para abordar la crisis migratoria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece declaraciones a los medios durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por el incendio forestal de Burgohondo, a 30 de julio de 2026, en Navaluenga, Ávila, Castilla y León (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Ceuta mañana viernes, 31 de julio, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlask, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma con la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos.

El jefe del Ejecutivo se desplazará a las 11.40 horas hasta la frontera del Tarajal, en donde mantendrá un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A las 12.00 horas, Sánchez acudirá al Palacio de la Asamblea para asistir a una reunión de coordinación con el presidente de la Ciudad Autónoma, Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y el director del CETI y de la Cruz Roja ceutíes.

A su término tendrá lugar una declaración conjunta del presidente del Gobierno y del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta ante los medios de comunicación.