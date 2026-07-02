Pepa Millán, sobre la expulsión de Espinosa de los Monteros de Vox: "Fue un proceso de garantías. Poco más que aportar"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, se ha pronunciado brevemente sobre la salida definitiva del exdirigente político de su formación, Iván Espinosa de los Monteros, recalcando que este trámite fue un "proceso que llevó a cabo el comité de garantías del partido". "Poco más tenemos que aportar", ha zanjado.

El que fuera también portavoz parlamentario de Vox confirmó este miércoles con "pena" que el partido de Santiago Abascal le había comunicado su expulsión, pero ha advertido que seguirá "en la defensa de España" y que "lo mejor está por llegar".

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, Millán ha señalado que los partidos tienen que tratar de mirarse menos a ellos mismos y centrarse en los problemas de los españoles, entre los que ha citado el "riesgo grave de que las próximas elecciones no vayan a ser limpias".

"Esta es nuestra obligación. Denunciar los peligros que ahora mismo se ciernen sobre el conjunto de los españoles y dar una alternativa a todos los españoles frente a un gobierno que se ha demostrado ser una banda absolutamente criminal", ha concluido.