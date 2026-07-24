Peramato propone nuevos nombramientos de fiscales en el Constitucional, Antidroga y la Inspección

Archivo - La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, durante la II Jornada de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), a 24 de marzo de 2026, en Madrid (E - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, propondrá al Gobierno el nombramiento de siete cargos en el Ministerio Fiscal, entre los cuales se encuentran fiscales en el Tribunal Constitucional, en Antidroga y en la Inspección Fiscal.

Así lo ha comunicado la Fiscalía General del Estado a través de una nota de prensa, en la que detalla que también propondrá a cuatro candidatos como jefes de las fiscalías provinciales de Madrid, Málaga, Tarragona y Lugo.

María del Milagro Martínez-Pardo ha sido propuesta para la Inspección Fiscal, una unidad integrada en la Fiscalía General del Estado. Peramato ha destacado "la dilatada experiencia profesional" de Martínez-Pardo, así como "el desempeño de sus funciones con plena eficacia y responsabilidad".

Para la Fiscalía Antidroga, Peramato ha elegido a María José Martínez, que fue designada en Antidroga en 2023, desde cuando ejerce como punto de contacto para participar en la coordinación de la quinta evaluación de España por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Tanto Martínez como Martínez-Pardo ya desempeñaban labores en las unidades en las que ahora han sido propuestas, ya que estaban adscritas en comisión de servicios y ahora consolidan esas plazas, según fuentes fiscales.

Respecto al Tribunal Constitucional, la fiscal general ha propuesto a Ana Belén Alonso, que "en la actualidad presta servicios en la Fiscalía Provincial de Madrid, donde desempeña la función de enlace con la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional", motivo por el cual Peramato ha subrayado "su profundo conocimiento del funcionamiento".

En lo que respecta a las jefaturas de las fiscalías provinciales, la jefa del Ministerio Público ha propuesto a José Luis García-Juanes en Madrid; a Fernando Germán Benítez en Málaga; a María Cinta López en Tarragona y a María Olga Serrano en Lugo.